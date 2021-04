Me Camille Desroches. Photo : LinkedIn

Le cabinet Ratelle, établi à Joliette et à Repentigny, a confirmé l’embauche de MeL’avocate, qui a été assermentée le 26 mars dernier, se joint à l’équipe du secteur civil au bureau de Joliette, après y avoir effectué son stage du Barreau.« Ayant pratiqué la natation compétitive, jusqu’au niveau national, durant plusieurs années, Me Desroches a su développer une rigueur et un sens de l’organisation marqué », indique notamment le cabinet sur son site internet.Source : LinkedIn / RatelleMe Desroches a participé au concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault lors de ses études à l’Université de Montréal. Elle y a remporté le prix de la meilleure plaideuse et du meilleur tandem.Elle a notamment eu l'occasion de plaider devant M., ancien juge de la Cour suprême du Canada.Elle s’est aussi impliquée auprès du Réseau national d’étudiant pro bono, où elle a notamment fait du bénévolat pour un organisme à but non lucratif de Côte-des-Neiges.Elle a participé en 2018 au programme d’été de la China University of Political Science and Law à Beijing.