Robert Garmaise, chef de l’innovation chez Fasken. Photos : LinkedIn et Fasken

Le grand cabinet Fasken collabore étroitement avec un laboratoire universitaire pour offrir une formation complète de perfectionnement professionnelle à ses avocats, ses employés et ses clients.Le laboratoire Conflits Analytics réalise des recherches pour le cabinet sur des sujets intéressants en lien avec le droit. Ces thèmes sont alors abordés par des experts de l’Université de Queens pendant des séances de formations.Ces séances sont offertes exclusivement aux employés et clients de Fasken. Ceux-ci peuvent s’y inscrire et y assister virtuellement à travers leur plateforme professionnelle.Des professeurs spécialisés expliquent des enjeux, des stratégies théoriques et des recherches qui peuvent être mis en place dans des affaires ou dossiers en cours. Ils proposent des mises en situation et des exemples concrets pour mieux aiguiller les professionnels dans leur pratique.À chaque séance, les experts répondent directement aux questions posées à travers un clavardage par les participants. De plus, un représentant de Fasken est présent aussi pour répondre aux questions liées au cabinet.« Il existe une véritable occasion d’offrir à nos membres et à nos clients des séances de formation qui abordent tant les compétences générales que les compétences spécialisées, actuellement en demande sur le marché des services juridiques » explique, chef de l’innovation chez Fasken.Les thèmes techniques présentés sont la gestion des contacts, la cybersécurité et risques associés, les sciences des données et algorithmes, la gestion des données, l’éthique de l’intelligence artificielle, l’application juridique de l’analyse des données, la négociation et la gestion des affaires juridiques.Quant aux séances sur la gestion et management, les thèmes proposés sont la réflexion sur la conception, la diversité et gestion des préjugés, la résilience et la durabilité.Ces nouvelles formations se déroulent presque à chaque mois. Elles peuvent parfois s’étaler sur plusieurs jours. Chaque séance devrait durer 1 heure et 30 minutes.