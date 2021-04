Mes David Massé, Antoine Champagne, Gabrielle Daoust étaient parmi les avocats représentant Alithya. Photos : Site web de Stikeman

R3D Conseil était représenté par Mes Jean-François Noël, Vincent Garibaldi et Gabriel Paquette. Photos : Site web de BCF

Groupe Alithya inc, dont le siège social est à Montréal, a acquis la québécoise R3D Conseil, dans le cadre d’une transaction conclue ce mois-ci.Cette transaction marque un grand coup pour Alithya, qui compte désormais plus de 3000 employés. Elle devient ainsi l’une des plus importantes sociétés canadiennes spécialisées en transformation numérique et la principale société de technologie québécoise inscrite sur le NASDAQ.« Nous sommes ravis d'accueillir 600 nouveaux professionnels et de créer au moins 350 emplois en transformation numérique ainsi qu'un centre d'excellence numérique en assurance afin de répondre à la croissance dans ce secteur », a affirmé, président et chef de la direction d’Alithya.Alithya était représenté, dans le cadre de cette transaction, par une équipe d’avocats du cabinet Stikeman : Mes(Fusions & acquisitions),and(Emploi),and(Fiscal),(Concurrence). L’équipe interne d’Alithya, composée de Mes, a aussi participé à cette transaction en soutien aux avocats de Stikeman.R3D Conseil était représenté par Meset(fusions et acquisitions) du cabinet BCF Avocats d’affaires.À ces noms, il faut ajouter Québecor, La Capitale et Investissement Québec, qui sont parmi les vendeurs dans le cadre de cette transaction. Québecor était représentée à l’internet par Meet, La Capitale était représentée à l’interne par Meetet Investissement Québec était représenté par MeOutre les embauches mentionnées ci-haut, Alithya espère renforcer son expertise en matière de conseil et de développement d’applications numériques pour les secteurs de l’assurance, de la finance, des services gouvernementaux, des soins de santé et des télécommunications.Cette transaction inclut aussi des engagements commerciaux qui totalisent près de 600 millions de dollars canadiens en produits d’exploitation combinés en vertu d’ententes d’une durée initiale de 10 ans, soit l’équivalent d’un volume d’affaires minimum annuel de 60 millions de dollars canadiens.