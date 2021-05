Me Normand Lavoie. Photo : LinkedIn

Après le droit… Mea récemment confirmé son départ à la retraite, effectif depuis le 3 mai dernier.« Après presque 37 ans de pratique, c’est aujourd’hui ma dernière journée de travail au sein de l’équipe de plaideurs du Procureur général du Québec à Québec », écrit-il dans une publication LinkedIn.Fier, Me Lavoie qualifie cette équipe de « compétente » et de « solide ». Il a d’ailleurs été à la tête de celle-ci pendant quelques années.« Mais par-dessus tout une équipe de cœur, unie, généreuse, composée d’êtres exceptionnels dont je m’ennuie déjà ».À l’heure du bilan, le Barreau 1984 retient surtout de sa carrière les rencontres qui lui ont permis l’exercice de la pratique du droit.« Ma carrière a été riche et diversifiée, me procurant de stimulants défis, mais me permettant surtout de rencontrer tellement de gens merveilleux et intéressants : collègues, para juridiques et adjointes, adversaires, experts, ministres et hauts fonctionnaires, témoins, juges, personnel des palais de justice, etc. », écrit-il.Me Lavoie a aussi offert des cours à l’École du Barreau et au Séminaire des techniques de plaidoirie de Sherbrooke et de Moncton, où il estime avoir rencontré de « jeunes brillants, volontaires et prometteurs ».Sur ce point, Me Lavoie se fait avare de commentaires. Maintenant qu’il entreprend cette portion de sa vie « où tous les jours (sont) des samedis », parions qu’il réussira à trouver sa voie....