Me Alexandre Brocherieux. Photo : Site web de Spiegel Sohmer

Me Charles Côté-De Lagrave. Photo : Site web de Spiegel Sohmer

Jennifer Katsaros. Photo : Site web de Spiegel Sohmer

Me Mona Kiwan. Photo : Site web de Spiegel Sohmer

Me Pierre François McNicolls. Photo : Site web de Spiegel Sohmer

Me Mathieu Papineau. Photo : Site web de Spiegel Sohmer

Le cabinet Spiegel Sohmer annonce l’arrivée de six jeunes professionnels dans ses bureaux à Montréal.« (...) L’ajout de ces professionnels entraînera d’autres opportunités d’affaires pour notre cabinet dans les années à venir », souligne, directeur du cabinet.Voici leurs portraits …Après trois ans chez Miller Thomson LLP, Me Alexandre Brocherieux rejoint l’équipe du droit des affaires et du droit immobilier.Il se spécialise aussi en droit municipal et administratif.Membre du Barreau depuis 2019, son expérience professionnelle lui a permis d’être à l’écoute de ses clients. Il répond à leurs besoins de manière pragmatique et assidue.Diplômé de l’Université d’Ottawa, il a effectué deux stages dans des cabinets montréalais dont Bretton Woods Law et Deslauriers & Co avocats s.a.Me Charles Côté-De Lagrave rejoint l’équipe des litiges de Spiegel Sohmer.Déterminé, il construit et plaide chaque dossier de manière efficace et proactive. Il trouve les meilleures solutions et alternatives pour ses clients.Son expérience professionnelle lui a permis de développer ses talents de plaideur en litige civil et commercial. Il a travaillé au cabinet Beaudry Bertrand Avocats en tant que stagiaire et étudiant en droit pendant presque deux ans.Membre du Barreau depuis 2020, il est en train de faire un D.E.S.S en droit en prévention et règlement des différends à l’Université de Sherbrooke.Le département de fiscalité ouvre la porte à Jennifer Katsaros.La notaire touche à différents types de dossiers dont la planification successorale, la liquidation de successions et les procédures non contentieuses. Elle travaille aussi sur la rédaction et la réception de testaments, les fiducies, les mandats de protection, les contrats de mariage, les conventions entre conjoints de fait et la mise en place de régimes de protection.Ses clients sont principalement des héritiers, des liquidateurs et des fiduciaires.Avant cette embauche, elle travaillait à son compte pendant presque trois ans. Ses dossiers portaient sur des transactions et financements immobiliers commerciaux et résidentiels, du droit successoral et des procédures non contentieuses.Diplômée en droit de l’Université de Montréal et l’Université d’Ottawa, elle est membre de la Chambre des notaires du Québec depuis 2016.Après trois ans chez McCarthy Tétrault, Me Mona Kiwan intègre l’équipe des litiges du cabinet.Elle pratique en litiges civils et commerciaux et de résolution des conflits.L’avocate représente ses clients devant les tribunaux civils dont la Cour Supérieure et la Cour du Québec. Plaideuse méthodique, elle leur propose des solutions créatives.Son expérience professionnelle est marquée par sa représentation pour des compagnies nationales et internationales dans des dossiers complexes.Membre du Barreau depuis 2017, elle est en train d'achever son Juris Doctor en Common law à l’Université de Montréal.Après cinq ans à LJT Avocats Lawyers, Me Pierre François McNicolls rejoint la firme en tant qu’avocat plaideur.Il pratique notamment des litiges en droit civil, droit commercial, droit administratif, droit international privé et droit de la faillite et de l’insolvabilité.Il représente régulièrement ses clients devant les tribunaux civils québécois dans des dossiers complexes.Sa carrière professionnelle est marquée par son expérience à titre d’avocat plaidant. Depuis 10 ans, il travaille dans différents cabinets dont Kalman Samuel Q.C. & Assoc., Mercadante Di Pace, s.e.n.c. et Pinsky, Zelman, Segal, Santillo, s.e.n.c.Diplômé en droit, il détient également un Juris doctor en Common law de l’Université de Montréal.Me Mathieu Papineau intègre enfin l’équipe des litiges en tant qu’avocat.Il représente des clients dans des dossiers en litige. Ses qualités d’analyste lui permettent de décortiquer des questions juridiques complexes.Toujours à l’écoute de ses clients, il est déterminé à trouver les meilleures solutions.Membre du Barreau depuis 2020, il travaille au cabinet Spiegel Sohmer depuis 2018 à titre d’étudiant et stagiaire.Diplômé en droit à l’Université de Montréal, il a eu la chance de faire un stage à la Cour supérieure du Québec auprès de l’Honorable Benoît Moore.