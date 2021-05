Me Denis Gallant. Photo : Site Web de l’UQAM

Et c’est une grosse promotion!Le cabinet RBD Avocats confirmait récemment la nomination de Meà titre d’associé principal.Son nom vous est familier? C’est normal. Me Gallant est connu du public pour avoir été l’inspecteur général de la Ville de Montréal entre février 2014 et juillet 2018.Il a aussi été procureur en chef adjoint de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, mieux connue sous le nom de Commission Charbonneau.Il s’est joint à RBD Avocats il y a tout juste un an et demi, en janvier 2020. Il était jusqu’à cette date président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers.« La réputation professionnelle et la notoriété de Me Gallant font l’objet d’une reconnaissance incontestable non seulement au sein de la communauté juridique, mais au sein de la société en général », indique le cabinet sur son site internet.Me Gallant est membre de l’équipe de droit criminel du cabinet. Chez Roy Bélanger, on semble se réjouir de sa nomination.« Me Gallant apportera à Roy Bélanger l’expertise et l’expérience nécessaires à l’atteinte des objectifs que la société s’est toujours fixée en offrant à sa clientèle des services juridiques sous le sceau de la qualité et de l’excellence », ajoute le cabinet.Me Gallant est membre du comité exécutif de la section criminelle de l’Association du Barreau canadien depuis septembre 2020. Il est aussi membre du comité des infractions du Barreau de Montréal depuis janvier 2020.Comme autre corde à son arc, il faut mentionner ses charges de cours en droit pénal à l’UQAM depuis septembre 1998.Avant de devenir l’inspecteur général de la Ville de Montréal, il a été procureur et chef d’équipe au Service des poursuites pénales du Canada entre janvier 2007 et novembre 2011.Bachelier en droit de l’Université de Sherbrooke, il a complété en 1997 une maîtrise en droit social et du travail à l’UQAM.