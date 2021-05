Me Xavier Beauchamp-Tremblay. Source: Archives

quitte ses fonctions à titre de président et directeur général de l’organisation pour s’engager dans de nouveaux projets.Il restera en poste jusqu’à tant que le Conseil d’administration ait trouvé son successeur.« Ce fut pour moi un honneur et un privilège d’assumer la présidence de CanLII et de travailler aux côtés d’une équipe dévouée et douée. Les améliorations que nous avons apportées à nos produits représentent l’aboutissement de la vision que j’avais pour l’organisation à mon arrivée (...) », déclare-t-il.Il reste positif quant à l’avenir de l’organisation qui prépare déjà son prochain plan stratégique avec des nouveaux projets sur la table.Depuis le début de son mandat en 2015, le service a connu d’importants avancements. Par exemple, les collections historiques du droit primaire du site et des travaux de doctrines en accès libre ont été augmentées.Selon, le président de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Xavier a réussi à développer CanLII à un niveau supérieur grâce aux différents contenus disponibles et à l’ajout de ressources. Très populaire, le nombre de visites sur le site a augmenté de 39 % entre 2018 et 2020 atteignant ainsi jusqu’à 15 millions de visites.En 2018, CanLII a fait l’acquisition de la société Lexum Inc pour améliorer ses services en ligne. L’entreprise fournit une assistance technique au niveau de la conception et du développement du site.« Il a fait un travail remarquable à la barre de l’organisation, qu'il a préparée à relever les défis de l’avenir. Il a joué un rôle de premier plan dans l’acquisition de Lexum, qui conçoit les solutions technologiques sur lesquelles s’appuie CanLII », affirme, l’actuelle présidente du conseil d’administration de CanLII.Le conseil d’administration de CanLII a déjà amorcé ses recherches à l’échelle nationale pour trouver la personne qui succédera à Xavier Beauchamp-Tremblay.CanLII est la première source d’information juridique canadienne. Fondé par la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, cet organisme à but non lucratif met en ligne des textes législatifs, jurisprudence, doctrine et plus encore pour être consulté gratuitement.