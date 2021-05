Mes Rita de Santis et Audrey Murray. Photos : Site web de l’Assemblée nationale du Québec et LinkedIn

Deux avocates entrent en scène…Le Conseil des ministres a en effet nommé deux nouvelles avocates, le 12 mai dernier.Me, ancienne ministre provinciale, a été nommée administratrice du Fonds d’aide aux actions collectives tandis que Mea été nommée de nouveau membre et présidente de la Commission des partenaires du marché du travail.Me Rita de Santis a travaillé au cabinet Davies Ward Philipps & Vineberg comme avocate associée jusqu’en 2012, après y avoir fait ses débuts en 1981.Me de Santis a fait le saut en politique active en 2012. Députée de la circonscription électorale de Bourassa-Sauvé sous la bannière libérale, elle a occupé plusieurs postes parlementaires jusqu’en 2018.Elle a notamment été ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques entre 2016 et 2017.Elle a aussi été adjointe parlementaire au ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes entre 2014 et 2016.Elle obtient sa licence en droit à l’Université McGill en 1980.Me Audrey Murray est membre et présidente de la Commission des partenaires du marché du travail depuis 2018.La Barreau 1995 a aussi occupé plusieurs fonctions à la Commission de la construction du Québec. Elle y a notamment assumé la vice-présidence du service à la clientèle et développement entre 2011 et 2018, en plus d’avoir été directrice du développement stratégique et des projets spéciaux entre 2007 et 2011.Elle s’est jointe à la Commission de la construction du Québec en 1995 à titre d’avocate en pratique privée et chercheuse.Bachelière en sciences politiques de l’Université d’Ottawa depuis 1991, bachelière en droit de l’UQÀM depuis 1993, elle a étudié à la maîtrise en droit comparé à l’Université McGill entre 1996 et 1997.