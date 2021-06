Nathalie Drouin. Source : Photo de courtoisie

Benoît Gagnon. Source : Cour du Québec

Le ministrevient de nommer trois nouveaux juges à la Cour du Québec.Il s’agit de:etMme Boivin agira à titre de juge aux Chambres de la jeunesse, criminelle et pénale et civile à Baie-Comeau.Depuis un an, elle travaillait en tant que procureure en chef adjointe du Directeur des poursuites criminelles et pénales à Baie-Comeau.Après ses débuts en pratique privée, elle a choisi de pratiquer au Directeur des poursuites criminelles et pénales à partir de 2003.Diplômée en droit de l’Université Laval, elle est membre du Barreau depuis 1999.Après trois ans à la direction du Bureau d’aide juridique en droit de la jeunesse, Mme Drouin sera juge à la Chambre civile à Longueuil.Membre du Barreau depuis 1991, sa carrière de juriste a débuté au Centre communautaire juridique de Montréal-Laval.Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.M. Gagnon exercera ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Sherbrooke.Depuis 2016, il occupe le poste de directeur de la section criminelle et jeunesse du Centre communautaire juridique de l’Estrie, à Sherbrooke.Diplômé en droit de l’Université Laval, il est membre du Barreau depuis 2005.