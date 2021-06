La notaire Joannie Jacques et l’avocat Lucas Cesratto Desrosiers. Photos : LinkedIn

C’est une double prise…Le cabinet Gascon recrutait récemment, notaire, et l’avocatIl travaillait respectivement chez Cain Lamarre et chez Cucciniello Calandriello avant de se joindre à l’équipe de Gascon.Joint par Droit-inc, Mes Jacques et Cesratto Desrosiers se disent tous les deux prêts à relever de nouveaux défis.Coup d'œil sur leur parcours.Les deux recrues présentent leur arrivée chez Gascon comme un développement logique dans le cadre de leur carrière. Me Jacques, par exemple, voit de bon œil le travail qui l’attend.« Je suis venu ici pour les dossiers sur lesquels il m’est possible de travailler. Il s’agit d'un super beau mandat. J’avais hâte d’arriver, et de commencer à travailler », dit celle qui faisait son entrée chez Gascon au début du mois dernier.Notaire depuis 2012, elle espère maintenant se tailler une place et laisser sa marque. Spécialisée en droit commercial, elle ambitionne de développer ce domaine de pratique.« Il y a deux notaires ici, mais pas dans mon type de pratique (...) C’est l’avantage et l’intérêt de venir chez Gascon. Pour moi, c’est l’autonomie, la liberté et les défis que cela représente. De leur côté, je leur apporte l’expérience et l’expertise qu’il recherchait pour combler leur équipe notariale ».« Ils ont une superbe de belle équipe en droit immobilier, mais il n’y a, pour le moment, personne qui correspond à mon profil », illustre-t-elle.Également joint par Droit-inc, Me Cesratto Desrosiers insiste sur la « croissance » de Gascon et l’accueil qui lui a été réservé.« Je me suis joint à une équipe en pleine croissance, et j’ai super bien été accueilli jusqu’à présent. L’équipe est vraiment sympathique et surtout très compétente. C’est vraiment plaisant à voir », explique-t-il.À la différence de sa collègue, Me Cesratto Desrosiers évolue principalement dans les départements de droit immobilier et de droit corporatif, même s’il n'exclut pas de donner « par ci par là » un coup de main à ses collègues seniors.« Je vais rédiger des conventions, des offres de financements, des ententes entre actionnaires… pas mal tout ce qui rejoint le droit immobilier et le droit corporatif », ajoute-t-il.Au sujet de ses motivations, le Barreau 2020 n’hésite pas à vanter les qualités de son nouveau cabinet. Il est convaincu d’avoir rejoint « équipe en croissance » qui a pour « ambition de grandir », et il croit pouvoir y contribuer grâce à son « dynamisme » et son côté « travaillant ».« Je veux continuer d’apprendre. J’aimerais croître ma pratique, continuer de développer mes compétences personnelles et professionnelles ».« Mon objectif le plus concret, c’est vraiment de développer le plus possible mon expertise en immobilier et en financement. Ça ne paraît peut-être pas si concret, mais c’est vraiment ce qu’il y a de plus important pour moi dans le cadre de ma pratique ».C’est en ces termes que Joannie Jacques envisage son avenir professionnel des cinq prochaines années.Même son de cloche du côté de son collègue, Lucas Cesratto Desrosiers, qui désire, lui aussi, continuer de développer sa pratique professionnelle.Quand je regarde ma mentore, Me(NDLR : associée chez Gascon), la façon dont elle s’exprime, la façon dont elle comprend les dossiers, c’est vraiment incroyable. J’aimerais pouvoir, un jour, la rejoindre à ce niveau-là ».Me Jacques a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke en 2010. Détentrice d’un diplôme de deuxièmes cycles de la même institution, elle a œuvré à partir de 2012 au sein de quelques cabinets, dont Cain Lamarre, avant de se joindre à l’équipe de Gascon.Me Cesratto Desrosiers a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke en 2019, après avoir étudié au Collège Jean-de-Brébeuf entre 2014 et 2016.Il est depuis juillet 2019 vice-président aux ventes et marketing de Probionase Therapies Inc, une entreprise qui vend des produits à base de probiotiques pour contribuer à améliorer la santé du nez et des sinus.