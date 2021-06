Mes Joannie Leclerc-Côté, Louis-Philippe Pelletier-Langevin et Nicholas Thiffault, ainsi que Marie-Désirée Plante. Photos : Site web de GBV

C’est une famille qui s'agrandit… Le cabinet GBV Avocats compte en effet de nouveaux membres !Le cabinet confirmait la semaine dernière l’embauche de trois avocats et d’une stagiaire en droit, en la présence de, avocate en droit des affaires,, avocat en litige civil et commercial,, avocat recherchiste et, stagiaire en droit.Voici leur profil.Joannie Leclerc-Côté s’est jointe au secteur droit des affaires en mai 2021.Dans le cadre de sa pratique, Joannie est appelée à conseiller la clientèle du cabinet dans le domaine du droit des affaires, notamment en matière de transactions commerciales, de réorganisations corporatives et de conventions entre actionnaires.Bachelière en droit de l’Université Laval, Me Leclerc-Côté a notamment eu l’occasion d’effectuer deux sessions à l’étranger à l’Université Jean Moulin Lyon 3, où elle a étudié le droit des affaires et le droit international.Elle a également complété une maîtrise en droit commercial international à City, University of London où elle a gradué avec la mention Distinction.Joannie, selon le cabinet, se distingue par ses « qualités humaines, sa capacité d’analyse et son professionnalisme dans l’exécution de ses mandats ».Louis-Philippe Pelletier Langevin est inscrit au Tableau de l’ordre depuis 2007. Il cumule plus de 14 années de pratique en droit.Avant son arrivée chez GBV Avocats, Me Pelletier-Langevin exerçait au sein de son propre cabinet depuis 2011. Il dessert une clientèle de divers domaines, notamment en droit civil et commercial, en droit de la construction, en droit immobilier et de la faillite ainsi qu’en droit de la famille et des personnes.Le cabinet estime que les « qualités » et les « aptitudes » de Me Pelletier-Langevin constituent « des atouts » par sa clientèle et ses collègues.Me Nicholas Thiffault s’est joint à l’équipe GBV à titre d’avocat recherchiste.Il est décrit au cabinet comme « rigoureux, doté d’un esprit de synthèse, d’une grande capacité d’analyse et de bons réflexes juridique ».Me Thiffault, à titre d’avocat recherchiste, participera à l’élaboration de stratégies dans des dossiers de litige civil et commercial complexes.Barreau 2016, Me Tiffault a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke en 2011. Il détient aussi un diplôme de deuxième cycle en common law et droit transnational.Il a collaboré dans le cadre de ses études sur des projets de recherche, notamment dans le cadre de ses études à la maîtrise.Me Thiffault a travaillé pendant près de cinq ans à la Cour d’appel du Québec en tant qu’avocat.Marie-Désirée Plante a débuté le mois dernier son stage en droit chez GBV Avocats, après avoir réussi son examen du Barreau. Elle s’est jointe au cabinet dans le cadre de son baccalauréat en droit.Diplômée de l’Université Laval, elle s’est impliquée dans le Comité d’intégration de la Faculté où elle agissait à titre de présidente. Elle a aussi travaillé au ministère de la Santé et des Services sociaux, sous la Direction générale des technologies de l’information.Marie-Désirée se dit intéressée par le droit des affaires, le droit administratif et le droit des personnes.