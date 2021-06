Le professeur Jean-Guy Bergeron de l’Université de Sherbrooke s’est éteint...

Le professeurde l’Université de Sherbrooke s’est éteint à l’âge de 78 ans, le 3 juin dernier.Retraité depuis 2004, il était un spécialiste du droit des assurances et donnait des cours dans ce domaine.Le professeur a également enseigné et effectué des recherches en droit des obligations et des régimes matrimoniaux.De 1996 à 2000, il a occupé le poste de doyen de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.En plus d’enseigner à l’Université depuis 1968, il donnait des formations à l’École professionnelle du Barreau du Québec depuis plus de 20 ans.M. Bergeron a été nommé professeur émérite en 2010 reconnaissant sa longue carrière académique et son dévouement à la Faculté de droit.Grâce à son expertise, il a pu écrire des grands ouvrages comme Les contrats d’assurance, Lignes et entre-lignes et le Précis de droit des assurances en collaboration avec Me Nathaly Raynault.Au cours de sa carrière, le professeur s'est impliqué dans différents comités comme le comité de la Revue du Barreau du Québec de 1978 à 1990 et le comité de la formation professionnelle du Barreau du Québec de 1979 à 1985. Il a même agi à titre de directeur de l’École de formation professionnelle du Barreau du Québec au même moment.Ancien diplômé en droit de l’Université Laval, il détenait une maîtrise en droit des affaires de l’Université de Montréal.