Me Normand Boucher. Source : Archives

Un avocat a été nommé juge administratif à la Commission d’accès à l’information, le 11 juin dernier par l’Assemblée nationale.Metravaillera au bureau de Québec à la section juridictionnelle à partir du 28 juin prochain.Depuis 2015, il occupe le poste de directeur principal des affaires juridiques et de l’accès à l’information à Revenu Québec.Après une longue carrière notariale, il devient avocat et membre du Barreau en 2001. Il a fait partie de la Chambre des notaires de 1984 à 2001.Avant de rentrer à Revenu Québec, il a travaillé aux services juridiques du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles pendant près de cinq ans et du Ministère des Finances pendant sept mois.Il s’implique dans plusieurs organisations notamment au Barreau du Québec en tant qu’administrateur de la section de Québec. Il est également représentant du Barreau dans le Comité consultatif sur l’accessibilité à la Justice et membre du Comité statutaire des requêtes du Barreau depuis 2019.Le Barreau lui a décerné la distinction d’Avocat émérite en mars 2021.Diplômé en droit et droit notarial de l’Université Laval, il détient une maîtrise en relations industrielles et une formation de l’École nationale d’administration publique pour les gestionnaires de l’administration gouvernementale.