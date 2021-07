Me Elissa Iacobo et de Me Jérémie Beaumier. Source : LinkedIn

La famille Deveau s'agrandit.Le cabinet, qui compte maintenant plus de 60 avocats, confirmait récemment l’embauche de Meet de MeIls ont respectivement quitté les cabinets Cardinal Léonard Denis et Dupuis Paquin avocats et conseillers d’affaires pour se joindre à Deveau le mois dernier.Voici ce que nous savons sur eux.Me Iacobo a été recrutée à titre d’avocate-recherchiste. Sa pratique se concentre en analyse et en rédaction juridiques dans tous les domaines de droit.Elle est appelée, dans le cadre de sa pratique, à effectuer de nombreuses productions écrites dont des notes de recherche, des procédures ainsi que des opinions juridiques.Chez Deveau, on vante notamment sa « maîtrise » des banques de données juridiques ainsi que son « esprit d’analyse ». Elle serait une « ressource efficace et appréciable », indique-t-on sur le site internet du cabinet.Chez Cardinal Léonard Denis, la Barreau 2020 a notamment été appelée à exercer en litige. Ces fonctions lui ont notamment permis de mener des recherches en droit de la famille, droit du travail et en droit civil.Bachelière de l’Université de Montréal, Me Iacobo a travaillé pendant plusieurs années comme maître-nageuse sauveteuse avant de faire son entrée dans le monde du droit.Me Jérémie Beaumier pratique au sein du groupe de litige civil et commercial du cabinet Deveau.Chez Deveau, plusieurs saluent son implication dans le domaine du droit.« Son approche humaine, son professionnalisme et sa disponibilité comptent parmi ses atouts pour faire valoir avec vigueur les intérêts de ses clients », mentionne le site internet du cabinet.Le Barreau 2018 a été appelé, dans le cadre de sa pratique, à plaider devant la Cour du Québec, la Cour supérieure et la Cour d’appel, en plus de tribunaux administratifs.Il a aussi représenté plusieurs clients en matière de responsabilité civile, contractuelle et professionnelle, ainsi qu’en droit de la construction. Il a aussi conseillé des particuliers et PME en recouvrement de créance lors procédures contestées et de règlements à l’amiable.Avant de se joindre au cabinet Dupuis Paquin, le Barreau 2018 a consacré une dizaine d’années à l’arbitrage du hockey sur glace.Me Beaumier est diplômé de l'Université de Sherbrooke depuis 2017. Il y a en outre occupé la fonction de président du Comité Accès à la Justice.