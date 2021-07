Mes Richard Cantin, Vincent Laforest-Lapointe, Mathieu Dion, Sophie Lessard-Berger, Frédéric St-Jean et Maude Fortin Massé ont travaillé sur ce dossier. Sources : LinkedIn et sites web de Corcoran Importation, de Fasken et de GBV

, le fondateur de Yuzu, une chaîne de restaurants de sushis établie au Québec et au Nouveau-Brunswick, est l’un des nouveaux propriétaires de Corcoran Importation, un grossiste de la Capitale-Nationale spécialisé dans l’importation de meubles haut de gamme.Un homme d’affaires québécois établi en Thaïlande a aussi acquis des parts dans l’entreprise, révèle un communiqué de presse du Groupe B2C.« C’était un wow! La présentation était tellement bien faite! Je voyais tant de possibilités d’améliorations et de développement pour l’entreprise, qui vend des produits magnifiques », explique M. Morency en parlant du travail de Groupe B2C.« Ma conjointe m’a soutenue dans Yuzu, mais là, on avait l’occasion d’un vrai projet commun parce qu’elle a des aptitudes en design et en développement d’affaires. Mais je ne voulais pas être seul à bord, car je veux aussi profiter de la vie au stade où j’en suis. »Cette transaction a été pilotée par Me, du Groupe B2C, et des membres de son équipe, dont le comptableLe Groupe B2C se spécialise dans la vente d’entreprises. La firme a accompagné le fondateur de Corcoran Importation,, tout au long du processus de vente.À noter que Me, du cabinet Fasken, et Me, du cabinet GBV Avocats, ont aussi participé à cette transaction. Ils ont respectivement représenté Steve Morency et Corcoran Importation au moment de finaliser la vente.Me Laforest-Lapointe a travaillé sur ce dossier avec Meset, tandis que Me Dion était épaulé de MeDans un communiqué émis par le Groupe B2C, M. Corcoran a exprimé sa satisfaction dans le cadre de la vente de son entreprise.« Je n’en reviens pas encore aujourd’hui! Il n’y avait pas de meilleure équipe pour acheter. C’était vraiment le fit parfait », déclare-t-il.M. Morency a investi dans une dizaine d’entreprises depuis la vente de Yuzu en 2019, dont la microbrasserie Tite Frette.