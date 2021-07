Mes Richard Laramée et Robert Verbuck. Sources : Sites web de DS Avocats et de Burstall LLP

Le monde du droit foisonne…DS Avocats, un cabinet d’affaires international dont les sièges sociaux sont situés à Québec et à Montréal, a mis la main sur Burstall LLP, un cabinet d’affaires établi à Calgary.L’enseigne calgarienne change ainsi de nom, et devient DS Burstall. La quinzaine d’avocats de Burstall pratique au sein du réseau « DS » depuis le 1er juillet dernier.Cette transaction permet à DS Avocats de compter sur un sixième bureau au Canada. Le cabinet est déjà établi à Québec, Montréal, Ottawa, Toronto et Vancouver.Rappelons qu’il compte aussi des bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Résultat ? Maintenant 400 praticiens du droit des affaires sont répartis dans 23 villes et 13 pays.Au bout du fil, Mepeine à contenir son enthousiasme. Il se dit d’emblée « heureux » d’avoir de « belles nouvelles » à partager.Le communiqué du cabinet évoque ni plus ni moins un « accord historique », tandis que Me Laramée parle d'une « grosse transaction » pour DS Canada.Le Barreau 1977 a maintenant les yeux rivés sur l’Ouest canadien. Il estime que cette transaction permettra de consolider la présence de son cabinet en dehors du Québec.« Nous sommes maintenant en mesure de servir notre clientèle partout au Canada ainsi qu’à l’international. »Mais le caractère albertain de Burstall n’explique pas à lui seul cette transaction. Si DS Avocats intègre le calgarien à son réseau, c’est aussi en raison de son expérience en valeurs mobilières, un champ jusqu’alors peu présent chez DS Avocats.« Ces gens-là ont une expérience en valeurs mobilières, ce que nous n’avions pas. Nous en avions un peu, maintenant leur présence solidifie notre position. Les avocats de Burstall font du transactionnel, de l’immobilier, du droit bancaire et des valeurs mobilières. Ça donne une corde supplémentaire à notre arc », explique Me Laramée.C’est pour ces raisons, soit la conjonction entre la géographie et l’expertise, que Me Laramée n’hésite pas à déclarer que cette « entente de fusion » est « très stratégique » pour le développement futur de DS Avocats.« Nous sommes parties pour le développement, c’est une période absolument grisante ! »C’est en ces mots que Me Laramée résume les projets de croissance du réseau « DS » au Canada. Estimant être passé à « un autre niveau », il se donne pour objectif de doubler les effectifs du cabinet dans un horizon de trois à cinq ans.Il fait notamment le pari que DS Avocats tirera profit de son ancrage dans les différentes régions canadiennes et de son réseau national et international pour grandir.D’autant, dit-il, qu’il n’existe plus de « frontières » dans le monde du droit des affaires.« Dans un réseau pancanadien, une présence en Alberta nous aide beaucoup. Nous faisons du droit bancaire, ce qui nous permet maintenant de représenter des entreprises canadiennes et des banques coast-to-coast », complète-t-il.Me Laramée a aussi des projets pour DS Burstall. Sauf qu’ils visent maintenant à contribuer à la croissance du réseau DS Avocats.« Encore une fois, en termes de recrutement, l’entente avec Burstall solidifie notre position dans l’Ouest canadien. Je ne suis pas un très bon géographe, mais disons que Calgary est plus près de Vancouver que de Montréal », illustre-t-il.De son côté, Me, l’associé directeur de DS Burstall, estime que cette « fusion » profitera à ses clients et à son équipe d’avocats.« Nous aurons maintenant accès à un réseau plus vaste et plus diversifié de professionnels du droit partout au Canada et à l'étranger, avec de meilleurs systèmes, une meilleure technologie et un meilleur soutien administratif, pour renforcer notre incroyable équipe d'avocats, de parajuristes, d'assistants juridiques et notre personnel de soutien », explique-t-il par voie de communiqué.DS Avocats a été fondée en 2007 à Québec et s’est associée au groupe DS en 2013. Avec six bureaux au Canada, le cabinet se spécialise en droit des affaires, principalement en fusions et acquisitions, en financement et en fiscalité. Le cabinet offre plusieurs services juridiques au Canada, avec une équipe composée notamment de 75 avocats.Anciennement Burstall, Clarke, Jones et Coady et Burstall, Winger Zammit, le cabinet boutique Burstall est basé à Calgary depuis une cinquantaine d’années. Le cabinet offre des services aux entreprises et aux entrepreneurs.