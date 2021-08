Le professeur à la retraite Jean-Pierre Villaggi est décédé... Source : Site web de l’UQAM

Le professeur à la retraiteest décédé à la suite d'une maladie, le 25 juillet dernier.« La Faculté de science politique et de droit de l’UQAM est privilégiée d’avoir pu compter parmi ses membres Jean-Pierre Villaggi, professeur remarquable par son humanité et son expertise, apprécié tant par ses collègues que par ses étudiants, et que toutes et tous conserveront de lui le souvenir d’un homme juste et bon » a déclaré, Ph.D., la doyenne intérimaire de la Faculté de science politique et de droit.Son expertise se concentrait en droit social, droit administratif, droit du travail et des rapports entre la psychologie et le droit.Admis au Barreau du Québec en 1979, il a travaillé en tant qu’avocat plaideur en droit social et du travail à la Commission des services juridiques et au Centre communautaire juridique de la Rive-Sud pendant plus d’une dizaine d’années.Il a représenté de nombreuses personnes et groupes issus de milieux défavorisés devant les tribunaux.De 1990 à 2017, il a été professeur en droit administratif, droit social et du travail au Département des sciences juridiques de l’Université du Québec à Montréal.En plus d’enseigner à l’université, il a accompagné les étudiants en tant que maître de stage. Il leur a donné des opportunités dans différents cabinets.« Les étudiants l’aimaient beaucoup. Il leur donnait l’heure juste et pouvait être exigeant mais il était toujours juste et équitable. Il donnait toujours de bons conseils pour la pratique », mentionne, professeur au Département des sciences juridiques de l’UQAM.Au cours de son mandat à la direction du Département de 2001 à 2004, il a renouvelé près du tiers du corps professoral. De 2008 à 2009, il a agi à titre de vice-doyen aux études à la Faculté de science politique et de droit.« Jean-Pierre Villaggi vivait l’UQAM au quotidien et en incarnait les valeurs et les idéaux. Il nous a légué un modèle de l’universitaire dans la cité qui suscite l’admiration et nous invite à l’émulation », ont écrit les professeurs en droit Hugo Cyr eten collaboration avecLe professeur Villaggi a aidé et conseillé plusieurs jeunes professeurs à leurs débuts dans le monde académique. C’était un mentor pour plusieurs.« À mon arrivée à l’UQAM, il s’est occupé de mon accueil. C’était un accueil très chaleureux et inclusif. C’était vraiment agréable d’arriver dans le Département qu’il dirigeait. C’était quelqu’un qui a veillé à l’accueil de plusieurs collègues », raconte Hugo Cyr qui est arrivé à l’UQAM pour enseigner au moment de sa nomination en 2002.Le professeur Villaggi a marqué le Département des sciences juridiques grâce à son leadership, son écoute, son ouverture et son respect envers les autres.« C’était une personne très généreuse, calme et authentique. (...) Il savait tempérer les choses. Face à des collègues pas contents, il les écoutait, ne haussait jamais le ton et prenait une décision ou agir de façon très raisonnable. C’était comme un grand sage », explique le professeur Cyr.« C’était une personne qui nous faisait nous sentir bien dans le Département. Il n’avait pas une personnalité pas conflictuelle. C’était vraiment frappant. Il avait une sagesse concrète et trouvait toujours des solutions. Ce n’était pas un dogmatique », ajoute-t-il.Engagé dans les causes sociales, le professeur Villaggi a rédigé de nombreuses publications scientifiques dont L’Administration publique québécoise et le processus décisionnel, paru en 2005 et La protection des travailleurs : l’obligation générale de l’employeur, paru en 1996 (475 p.).En 2001, il a écrit un livre important pour les juristes : Évaluation psychologique dans le contexte légal : sources et commentaires (284 p.). Il a aussi rédigé un livre intitulé Consultation : Établir une relation de consultation en 1988 (166 p.) pour mieux former les jeunes juristes aux réalités de la pratique.Ses nombreuses collaborations lui ont permis d’écrire de nombreuses publications plus spécialisées dans son domaine d’expertise. Il a écrit plusieurs ouvrages avecetAu cours de sa longue carrière, il s’est impliqué dans différentes organisations dont plusieurs comités du Barreau du Québec. Il a déjà enseigné des cours à l’École du Barreau. De 1999 à sa retraite, il a continué à exercer à titre de médiateur et arbitre de griefs.