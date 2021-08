Rizwan Khan habite depuis 22 ans dans le quartier Villeray-Parc-Extension à Montréal. Sources : Twitter et site web de L’UQAM

a entamé ses études en droit en janvier 2021 à l’Université du Québec à Montréal.D’origine pakistanaise, ce jeune étudiant habite depuis 22 ans dans le quartier Villeray-Parc-Extension à Montréal.Il souhaite devenir avocat spécialisé en droit du logement.« Je militais déjà avec les causes du logement parce qu'il y avait le logement est un très grand enjeu dans le quartier. Il y a beaucoup de problématiques de logements dans le quartier comme des problèmes d'insalubrité, de négligences et des évictions », explique-t-il.Après un long parcours au CÉGEP, il a commencé à travailler au Comité d’action de Parc-Extension (CAPE). En novembre 2020, il choisit de s’inscrire en droit juste avant la date limite pour les inscriptions universitaires.« On faisait une intervention dans un immeuble où un propriétaire essayait d’ouvrir des dossiers au tribunal pour causer des inconvénients et pour expulser des locataires. À ce moment-là, j’ai allumé et je me suis dit que je pouvais aider autrement », précise-t-il.En choisissant l’UQAM, il a pu s’inscrire dans le programme en droit à temps partiel afin de pouvoir continuer son travail avec le CAPE. Il souhaite continuer cette expérience terrain qui est enrichissante, concrète et en lien avec ses études.« Je souhaite contribuer pour le quartier de manière positive et aider les gens qui en ont besoin en allant en droit », souligne-t-il.Témoin des injustices dont certains locataires sont victimes, le montréalais est confronté aux différentes réalités au quotidien. Il a constaté plusieurs problématiques vécues par les habitants du quartier.En effet, certains habitants ne peuvent pas accéder à la justice à cause des coûts trop élevés et de la barrière de la langue. Les propriétaires ont les moyens financiers et peuvent payer des avocats alors que les locataires n’ont pas les moyens de payer des avocats.Selon lui, il y a plusieurs changements à faire en droit du logement. Il faudrait plus de protection pour les locataires, améliorer l’accès à la justice et faciliter l’accès aux services d’aide juridique.« Si on n'est pas assez pauvre, les personnes n’ont pas accès à l’aide juridique. Ils sont coincés dans une zone grise là où ils n'ont pas assez les moyens pour avoir une représentation juridique adéquate », affirme-t-il.Grâce à sa facilité avec les langues, M. Khan peut communiquer aisément avec les habitants du quartier.Il s’intéresse particulièrement en droit de l’immigration, droit de la famille et droit du logement. Ces domaines de pratique sont des besoins criants pour les habitants du quartier.« Me, qui pratique en litige civil, administratif et familial, collabore beaucoup avec le CAPE. (...) Il traite des dossiers en droit du logement et il est saturé. On commence à avoir un besoin pour d’autres avocats qui pourraient collaborer avec le CAPE », mentionne-t-il.Après la fin de ses études, il souhaite ouvrir son propre cabinet dans son quartier d’enfance.« Avoir un cabinet serait une façon concrète de contribuer au quartier et de maintenir des partenariats avec le Comité d’action et d’autres organismes communautaires dans le quartier », conclut le jeune montréalais.