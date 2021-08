Céline Toia, Marie-Claude Berger Paquin, Florence Gauthier, Sophie Lanteigne et Corinne Bolduc. Photos : LinkedIn

Les cabinets ne chôment pas. Plusieurs sont en mode croissance !La preuve ?Plein, plein de nouvelles nominations… Face à celles-ci, Droit-inc vous prépare une soupe d’avocats pour vous aider à vous y retrouver !Membre du Barreau du Québec depuis 2018, Me Toia rejoint le cabinet Prévost Fortin D’Aoust à Montréal.Sa pratique se concentre principalement en litige civil et commercial. Elle a pu développer des compétences en droit administratif et droit disciplinaire au cours de sa carrière.Avant de rejoindre le cabinet, elle a travaillé pour Gattuso Bourget Mazzone s.e.n.c.r.l. pendant plus de deux ans. Avant, elle a acquis de l’expérience à titre de stagiaire et avocate au cabinet Schurman Grenier Strapatsas & Associés, pendant plus de deux ans et demi.Elle s’implique dans différentes organisations notamment celles consacrées auprès de la communauté italienne montréalaise dont l’Association des juristes italo-canadiens du Québec, la Casa d’Italia et la Chambre de commerce italienne au Canada.Engagée à titre de membre de la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord, elle est membre de l’Association des Gens d’Affaires et Professionnels Italo-Canadiens. Aussi, elle exerce en tant que recherchiste pour l’Association Canada UE pour le Commerce et les Investissements et pour l’Association des Jeunes praticiens canadiens de l’arbitrage.Diplômée en droit de l’Université du Québec à Montréal, elle a effectué des études en common law à l’Université de Montréal, de 2016 à 2017.Marie-Claude Berger Paquin se joint à… Fasken !L’ancienne employée de Bombardier, où elle a été conseillère juridique et chef de la conformité, s’est jointe au groupe de droit des sociétés et droit commercial du cabinet.Elle se spécialise notamment en matière de conformité, de fonds d’investissement ainsi que de gestion d’actifs de caisses de retraite.Me Berger Paquin détient une expérience en conformité. Elle est appelée, dans le cadre de sa pratique, à épauler des gestionnaires d’actifs et de fonds d’investissement dans le cadre de questions de conformité en contexte canadien.Son expérience chez Bombardier, à cet égard, lui est très pratique, dit-on chez Fasken. D’autant qu’elle a développé une connaissance des lois et règlements applicables aux caisses de retraite.Marie-Claude a obtenu un baccalauréat ainsi qu’une maîtrise en droit de l’Université de Sherbrooke. Elle a également complété un Master Professionnel en droit du commerce international à l’Université de Montpellier en France.De Therrien Couture Joli-Coeur à Fasken : c’est la trajectoire de Florence Gauthier, qui a fait le saut de l’un à l’autre en juin dernier, après avoir travaillé chez TCJ pendant deux ans.Maintenant chez Fasken, la Barreau 2019 intègre le groupe de Travail, emploi et droits de la personne. Elle pratique dans tous les domaines relatifs au droit du travail et de l’emploi, notamment dans le cadre de dossiers liés à l'embauche, à la cessation d'emploi, aux normes du travail.Bachelière de l’Université de Sherbrooke, Me Gauthier a participé dans le cadre de ses études à une activité clinique auprès de l’Honorable, juge à la Cour du Québec. Elle a également agi à titre d’auxiliaire d’enseignement dans le cadre d’un cours de recherche juridique offert aux étudiants de première année du baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Florence pratiquait chez TCJ en droit du travail et de l’emploi, à Montréal. Elle a aussi effectué son stage chez TCJ entre février et août 2019.Il n’y a pas que des embauches chez Fasken… Me Sophie Lanteigne a quitté le cabinet pour se joindre à Blakes ce mois-ci.Elle a travaillé chez Fasken pendant tout juste une année, après y avoir complété son stage en pleine pandémie de COVID-19.Me Lanteigne est bachelière en droit de l’Université de Montréal. Elle a aussi étudié en sciences infirmières à la même université entre 2014 et 2016.Elle a été bénévole chez Pro Bono Students Canada entre septembre 2017 et avril 2018. Elle a aussi été mentore à la Faculté de droit de l’Université de Montréal.Notons qu’elle faisait partie, chez Fasken, de l’équipe de Droit du travail et de l’emploi. Elle avait été embauchée en grande pompe parmi sa cohorte de stagiaires. « Une grosse étape réussie ! »C’est en ces mots que Me Bolduc, nouvellement avocate, décrit son assermentation. La bachelière de l’Université de Sherbrooke a récemment été embauchée par le cabinet où elle a effectué son stage : Leblanc & Associés.Leblanc & Associés un cabinet de consultation en gestion des ressources humaines.« Je suis officiellement avocate dans une merveilleuse équipe depuis vendredi dernier. J’ai la chance de demeurer dans mon milieu de stage pour commencer ma carrière en droit criminel, familial et administratif », a écrit la principale intéressée sur LinkedIn.Me Bolduc a occupé plusieurs fonctions ces dernières années. Elle a notamment été auxiliaire juridique au DPCP, en plus de travailler comme étudiante en droit au Centre de justice de proximité de la Montérégie.Elle a aussi été stagiaire pendant trois mois à la Sûreté du Québec, entre février et avril 2015.