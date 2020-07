Linda Agaby. Photo : Fasken

La famille Fasken s'agrandit.Le cabinet a confirmé, aujourd’hui même, le recrutement de neuf stagiaires à titre d’avocats, dont sept à leur bureau de Montréal.Ils accèderont à ce rang le 10 juillet prochain, sitôt leur assermentation terminée.Linda Agaby se joint à l’équipe du Droit des affaires, plus spécifiquement dans le groupe Emerging Tech, Vie privée et protection des données.Ancienne de l’Université McGill, elle a participé au concours de plaidoirie Harold G. Fox, qui portait sur le domaine de la propriété intellectuelle.Elle a aussi travaillé, comme étudiante en droit, au cabinet Trudel Johnston & Lespérance entre août 2016 et janvier 2017.Linda Agaby peut compter, en guise d’expérience, sur ses initiatives communautaires : elle a participé à la clinique d’information juridique à McGill et a effectué des stages auprès d’Éducaloi et le Tribunal Administratif du Québec.Sophie Lanteigne se joint à l’équipe du Droit du travail et de l’emploi.Bachelière en droit de l’Université de Montréal, elle s’est jointe à l’équipe Fasken dès 2018, à titre d’étudiante.Ses études lui ont permis, en l'occurrence, d’oeuvrer pour le Service de mentorat de la Faculté de droit, de même que bénévole au sein du Réseau national d’étudiants Pro Bono.Amélya Garcia se joint également à l’équipe du Droit du travail et de l’emploi.Elle a aussi fait ses débuts chez Fasken, en 2018, au terme de sa deuxième année d’études en droit à l’Université de Montréal.Lors de sa troisième année d’étude, Amélya Garcia a participé au Concours provincial de plaidoirie Guy-Guérin, en plus d’y remporter le prix individuel du meilleur interrogatoire. Elle a représenté l’Université de Montréal au Concours national de plaidoirie Sopinka.Outre ses reconnaissances, la future avocate figure au tableau d’honneur du doyen de la faculté de droit de l’Université de Montréal, une réussite qui atteste de l’excellente de son parcours académique.Eliane Ellbogen se joint à l’équipe de la Propriété intellectuelle.Ancienne de l’UQÀM, elle y a obtenu son baccalauréat en droit avec distinction. Elle a effectué de la recherche universitaire, orientée sur les questions de brevetage des gènes et la confidentialité des données génétiques. Elle a offert des conférences sur le droit d’auteur, l’intelligence artificielle et les enjeux juridiques liés aux arts.En 2019, Eliane Ellbogen a participé au Concours de plaidoirie Laskin, où elle s’est démarqué : lauréate du troisième prix de la meilleure plaideuse individuelle, du meilleur tandem de plaideurs et de meilleur mémoire de l’appelant.Marwen El-Sayegh s’est joint à de Droit bancaire.Il a débuté chez Fasken en 2017, à titre d’étudiant, après avoir complété sa troisième année en droit civil à l’Université d’Ottawa.Détenteur d’une maîtrise en droit et finances de l’Université Oxford, il dispose d’expériences dans le domaine de la vie étudiante : après s’être impliqué au sein du comité exécutif de l’Association du droit des affaires à l’Université d’Ottawa, il a participé en 2016 à un échange international avec l’Université de Reading au Royaume-Uni.Mélina Cardinal Bradette rejoint les rangs de l’équipe Énergie et droit environnemental.Elle s’est jointe à Fasken après sa dernière année d’étude en droit à l’Université Laval. Elle a participé, au courant de son parcours universitaire, à une mission commerciale au Mexique.Elle était alors chargée de représenter une entreprise québécoise oeuvrant dans le secteur des énergies renouvelables.Après une session en droit au Brésil, Mélina Cardinal-Bradette a complété une maîtrise en droit international à l’Université Berkeley en Californie, orientée sur la responsabilité sociale des entreprises en technologie et en agriculture.Gemma Caprio intègre l’équipe de Droit des affaires.Elle s’est jointe au cabinet en mai 2017, après avoir terminé sa deuxième année en droit de l’Université de Montréal.Bachelière de l’Université McGill, stagiaire depuis janvier 2020 chez Fasken, elle détient un Juris Doctor de l’Université de Montréal.Ses études lui ont permis de participer à la vie universitaire, en aidant notamment à fonder le Comité de droit et de technologie de la faculté de droit de l’Université de Montréal.Frédéric St-Jean travaille au bureau de Fasken situé à Québec, depuis l’été 2019.À l’université, il a eu rapidement l’occasion d'étoffer ses compétences de recherche et de rédaction. Il a en effet occupé le poste d’auxiliaire de recherche auprès d’un professeur.Il a aussi occupé la co-présidence de PennyDrops, un organisme destiné à développer la littératie financière des jeunes adolescents de la région de Québec.Paméla Roy a fait ses débuts chez Fasken à l’été 2018, après avoir complété sa deuxième année en droit à l’Université Laval.Elle travaille, comme son confrère Frédéric St-Jean, au bureau du cabinet à Québec.Lors de sa formation, Paméla Roy a effectué un stage à la Cour supérieure auprès des magistratset de l’honorableElle a aussi été auxiliaire d’enseignement et de recherche auprès de deux professeurs de la faculté, en plus d’occuper la présidence de l’Association des étudiants en droit de son université.