Me Normand Talbot n’est plus... Source : LinkedIn

Meest décédé à l’âge de 75 ans, à l’issue d’une vie débordante d’énergie et de générosité, laissant avant tout l’image d’un homme humble.Me Talbot a exercé de 1972 à 2014, principalement en litige commercial et en droit du travail. Il a longtemps pratiqué conjointement avec son épouse, MeDurant ses études en droit, Me Normand Talbot se fait embaucher par l’entreprise Grolier, qui distribuait ses encyclopédies dans tout le Québec grâce à un réseau de vendeurs itinérants. Normand Talbot gravit les échelons un à un jusqu’à devenir rédacteur en chef des encyclopédies. Une fois avocat, il effectue ses premières années de pratique au service de Grolier.Par la suite, il mène un impressionnant parcours d’entrepreneur. Me Talbot a été le vice-président de l’hippodrome Blue Bonnets de 1974 à 1982. L’ancien hippodrome de Montréal était alors une entreprise florissante.Au début des années 1980, il devient le copropriétaire de la Librairie Champigny. En 1991, avec son frère et associé Raymond Talbot, il déménage les locaux de la librairie située rue St-Denis à Montréal, près de l’avenue du Mont-Royal, pour l’installer sur deux étages dans les anciens locaux du groupe Flammarion près de la rue Marie-Anne. La librairie sur St-Denis, d’une superficie de 25 000 pieds carrés, était la plus grande librairie francophone d’Amérique.À son apogée, la librairie Champigny comptait jusqu’à six magasins à Montréal et à Laval. En 1999, les deux associés cèdent leurs trois librairies à Renaud-Bray, qui devient ainsi le premier libraire au Québec. Aujourd’hui encore, l’actuel magasin Renaud-Bray sur St-Denis est dans les locaux de l’ancienne librairie Champigny.Me Normand Talbot était aussi copropriétaire avec Raymond Talbot de la Boulangerie Renaud à Laval et de la Boulangerie Auger à St-Jérôme. Ils ont revendu la Boulangerie Renaud à Weston. Quant à la Boulangerie Auger, elle a fait partie des toutes premières à fabriquer son pain tranché avec du blé cultivé au Québec. Son produit phare était vendu à l’entrée des Walmart. La Boulangerie Auger appartient toujours à la famille de son frère.Me Normand Talbot était aussi un homme engagé envers la culture: il a été le président des Petits chanteurs du Mont-Royal. Il a aussi présidé l'Association des Amis et Propriétaires de Maisons anciennes du Québec (APMAQ). Sa résidence, la Maison Joseph-Charlebois, est inscrite au Registre du patrimoine culturel du Québec. Construite en 1799 au bord de la Rivière des Prairies, près du chemin du Cap Saint-Jacques, elle a été classée en 1974. En 2006, Me Talbot et son épouse ont reçu le Prix mérite du patrimoine de l'arrondissement municipal de Pierrefonds-Roxboro, en raison du remarquable état de conservation de la bâtisse. L’avocat y a vécu jusqu’à la fin de sa vie.Me Normand Talbot a tenté le saut en politique municipale. En 1989, il se présente pour devenir maire de Pierrefonds, sans succès. Aujourd’hui, son épouse Catherine Clément-Talbot est conseillère de la Ville de Montréal pour l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro.En 2007, Me Normand Talbot est devenu tétraplégique à la suite d’un accident automobile en Nouvelle-Écosse. Son épouse et lui avaient subi une collision frontale. Dans un témoignage pour la Fondation RÉA, il décrivait son épouse comme « l’amour profond de ma vie, que j’aime et que j’aimerai toujours, restée à mes côtés chaque jour. Lors de l’accident, elle m’a d’ailleurs tenu la main malgré ses blessures jusqu’à l’arrivée des secours. »Proche de perdre la vie, Me Normand Talbot survit mais perd l’usage de ses membres inférieurs et supérieurs. Son filsinterrompt alors son activité professionnelle pour épauler son père au quotidien, jusqu’à présent.Déjà impliqué dans des causes caritatives avant son accident, Me Normand Talbot renouvelle son engagement après sa période de réadaptation. Il collecte des fonds pour la réadaptation des victimes de déficiences physiques, auprès de la Fondation du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau devenue la Fondation RÉA, spécialisée en réadaptation pour l’Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM), dont il devient membre du conseil d’administration.Avocat marié à une avocate, Me Normand Talbot aura vu son fils Pierre Éloi et sa fille Anne devenir eux aussi avocats… de même que leurs conjoints respectifs. Meest avocat chez LJT Avocats à Montréal; et plusieurs années après son père, il est aujourd’hui le président des Petits Chanteurs du Mont-Royal. Meexerce à son compte, et elle est chargée de cours à la faculté de droit de l’Université de Montréal.Sur la page d’hommage au défunt, ses amis et connaissances saluent un « combattant », un homme « d’une bonhomie rare, d’un grand cœur ouvert à tous » et d’une « intelligence exceptionnelle ». Sa famille est elle aussi saluée pour son courage et sa force après l’épreuve de l’accident.Me Normand Talbot laisse dans le deuil son épouse, ses trois enfants et ses sept petits-enfants.