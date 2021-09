Les nouvelles recrues : James-C. Tremblay, Karine Pelletier, Catherine Paquet, Anaïs Descoteaux, Béatrice Cosgrove, Alex Harvey et Pascale Drapeau. Source : Site web de BCF

BCF Avocats a promu ses sept stagiaires en droit en tant qu’avocats de la relève à partir de septembre.Me, Meet Merejoignent le bureau du cabinet à Québec.Me, Me, Meet Mejoignent l’équipe basée à Montréal.« Le développement professionnel de notre relève est l’une de nos plus grandes fiertés comme cabinet. Nous sommes heureux d’accueillir chacun de ces talentueux professionnels au sein de notre équipe », est-il écrit dans le communiqué du cabinet.Me Alex Harvey pratique au sein de l’équipe de droit des affaires au bureau à Québec.Ses dossiers portent principalement sur les fusions et acquisitions, le capital de risque et les transactions commerciales liées à la propriété intellectuelle.Sa clientèle est constituée d’entreprises en manufacturier, logistique et de transport, d’entreprises en développement immobilier, construction et infrastructures ainsi que des institutions financières.Triple champion du monde et olympique en ski de fond, l’avocat a reçu la Croix du service méritoire en 2019.En plus d’être administrateur du Centre de règlement des différends sportifs du Canada, il est porte-parole des organismes Laura Lémerveil et Le Diplôme avant la Médaille.Diplômé en droit de l’Université Laval, il est membre du Barreau du Québec depuis 2021.Me Anaïs Descoteaux fait partie du groupe Litige du cabinet au bureau de Québec.Sa pratique se concentre en litige civil et commercial, litige entre actionnaires et litige de construction.Après avoir complété un premier stage coopératif chez BCF Avocats, elle a commencé à travailler au cabinet en 2019 à titre d’étudiante et stagiaire en droit.Au cours de son parcours universitaire, elle a pu participer à un procès civil en appel simulé et à la rédaction du projet de loi 197 contre l’obsolescence programmée. Elle s’est aussi impliquée comme tutrice au Centre d'entraide à l’étude de la Faculté de droit pendant deux ans.Diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke, elle a été admise au Barreau du Québec en 2021.Me Catherine Paquet rejoint l’équipe en civil et commercial à Québec.Elle pratique principalement en droit de la construction, droit des assurances ainsi qu’en responsabilité civile et contractuelle et en responsabilité professionnelle.Elle a été embauchée au cabinet en 2019 à titre d’étudiante en droit puis comme stagiaire du Barreau.Grâce à son expérience dans le milieu agricole et dans le secteur agroalimentaire, l’avocate a une connaissance des enjeux et particularités de ce domaine.Au cours de ses études, elle a déjà été étudiante recherchiste auprès de deux juges de la Cour supérieure du Québec et auxiliaire de recherche au sein de la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire.Diplômée en droit de l’Université Laval, elle est membre du Barreau du Québec depuis 2021.Me Béatrice Cosgrove fait partie du groupe en droit des affaires au bureau de Montréal.Ses dossiers portent principalement sur les fusions et acquisitions d’entreprises et les contrats commerciaux.Elle représente une clientèle diversifiée comme les entreprises de divertissement, sports et médias, les entreprises en technologies de l’information et télécommunications ainsi que l’industrie des sciences de la vie et soins de santé.Elle a rejoint le cabinet en 2019 en tant qu’étudiante puis stagiaire en droit.Durant ses études, elle s’est impliquée dans différents organismes. Elle a été récipiendaire de plusieurs prix dont la bourse d’admission au premier cycle de la Faculté de droit et la mention d’excellence de la Faculté de droit de son université.Diplômée de l’Université de Montréal, elle a été admise au Barreau du Québec en 2021.Me Pascale Drapeau pratique dans le groupe de litige du cabinet à Montréal.Elle se spécialise principalement en droit administratif, droit municipal et droit de l’environnement. Elle détient également une expertise en litige en matière d’évaluation foncière et d’expropriation ainsi qu’une expertise en litige civil et commercial.L’avocate traite des dossiers complexes portant sur le développement immobilier, l'expropriation et la réglementation municipale, régionale et environnementale.Admise au Barreau du Québec en 2021, elle s’est jointe au cabinet en 2019 en tant qu’étudiante et stagiaire en droit.Grâce à son implication universitaire et ses notes académiques, elle a reçu plusieurs prix d’excellence académique. Elle a également figuré au palmarès du doyen de l’Université de Sherbrooke de 2017 à 2028.Diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke, elle a obtenu une maîtrise en sciences de la vie et droit à la même université en 2020.Me Karine Pelletier rejoint le groupe litige du cabinet BCF Avocats à Montréal.Elle pratique en litige civil et commercial notamment en droit de la construction, droit de l’environnement et en droit administratif.Après avoir rejoint le cabinet en 2018 à titre d’étudiante, elle a effectué son stage du Barreau en 2021.Pendant ses études, l’avocate a figuré sur le palmarès du doyen de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke de 2017 à 2020.Diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke, elle a récemment été admise au Barreau du Québec en 2021.Me James-C. Tremblay rejoint le groupe en droit des affaires de BCF Avocats à Montréal.Sa pratique se concentre particulièrement en fusions et acquisitions, en capital de risque et financement d’entreprises.Arrivé au cabinet à titre d’étudiant en 2018, il a acquis de l’expérience dans le domaine. Grâce à ses connaissances et son sens des affaires, il peut conseiller ses clients et trouver des solutions concrètes.Admis au Barreau du Québec en 2021, il s’implique régulièrement dans le développement du cabinet et le recrutement. Il est devenu un mentor pour plusieurs étudiants et stagiaires du cabinet.Durant ses études universitaires, il s’est engagé à la présidence de l’organisme Jeunesse Enrichie à Sherbrooke et dans les activités culturelles et sportives de l’Université de Sherbrooke.Diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke, il a obtenu une maîtrise en administration des affaires à la même université, en 2020.