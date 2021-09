PwC, KPMG, EY et Deloitte connaissent une croissance impressionnante. Source : Law Gazette

La croissance est impressionnante: au cours des cinq dernières années, PwC a plus que doublé ses revenus provenant des services juridiques, et KPMG les a triplé, relève une étude de LexisNexis menée au Royaume-Uni. Quant à EY et Deloitte, les effectifs de leurs équipes de services juridiques ont considérablement augmenté.Ces quatre cabinets internationaux sont en capacité d’offrir toute une gamme de services professionnels, y compris juridiques, à leurs clients.Il y a lieu de se demander si cette croissance menace l’avenir des cabinets d’avocats.C’est que ces quatre grands cabinets disposent de moyens très importants pour prendre place sur un marché: un usage poussé des technologies, de la gestion de projet et de la gestion de processus. Aussi, ils disposent d’équipes disposant de larges compétences, et bien plus internationalisées que n’importe quel cabinet d’avocats.Cependant, ce sont essentiellement les grands cabinets d’avocats qui doivent se sentir menacés, bien plus que les cabinets de taille plus modeste, pointe Law Gazette . Les cabinets de taille moyenne ont des relations presque personnalisées avec leurs clients, qui apprécient de travailler avec tel avocat plutôt que n’importe quel autre avocat. Ces cabinets ont une identité unique, qui les démarque de toute concurrence.Par ailleurs, le rapport de LexisNexis met en exergue le fait que les grandes firmes comptables préfèrent se concentrer sur la gestion de l’entreprise plutôt que les dossiers ponctuels, même importants, comme des acquisitions majeures. Par exemple, dans le cas d’une telle transaction, les cabinets comptables peuvent proposer des services en vérification diligente… mais ce type de services est rarement proposé par les cabinets de taille moyenne.De leur côté, les grands cabinets voient de plus en plus souvent les firmes comptables tenter d’élargir leur offre de services d’audit, de fiscalité et de conseil, avec des services juridiques. Leur stratégie a changé depuis les années 1990, quand elles disaient être « comme les cabinets d’avocats, mais en plus grand », rapporte Artificial Lawyer . Leur offre est désormais celle d’un modèle de services intégrés.C’est ici que se situe le principal danger pour les firmes d’avocats, en tout cas les plus grandes d’entre elles. Toutefois, celles-ci savent combien le marché juridique est complexe, avec des acheteurs qui ont besoin d’une bonne raison pour changer de fournisseurs.Pour faire face, les grands cabinets d’avocats devront demeurer aussi performants que les grandes firmes comptables en matière de technologie. Et ils devront savoir maintenir la confiance établie avec leur clientèle.