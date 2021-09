Cain Lamarre

Lavery

Les cabinets sont à l'œuvre… À l’approche de l’automne, en pleine rentrée, ils ont plusieurs actualités à partager.Droit-inc fait le tri pour vous.Voici les nouvelles des bureaux.Le cabinet Cain Lamarre confirmait récemment qu’il est de nouveau partenaire avec l’Association du camionnage du Québec (ACQ) dans le cadre de la 23e Semaine nationale du camionnage.Le cabinet en a profité pour « souligner l’importance des entreprises de transport » dans l’économie québécoise, en plus de remercier les travailleurs et travailleuses de l’industrie sur LinkedIn., avocat-conseil chez Dentons et professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, est coauteur, avec, de la troisième édition du livre « Précis de droit international public – théorie, sources, interlégalité, sujets », qui est paru récemment.L’ouvrage a été mis à jour dans le cadre de cette troisième édition pour présenter de « manière claire et concise » les derniers développements dans le domaine du droit international public.Le 1er septembre dernier,avocate associée en droit des affaires, est devenue administratrice lors de l’assemblée annuelle des membres de la Fondation de l’Institut national de la recherche scientifique. Me Mylany David siège sur le comité de gouvernance de la Fondation de l’INRS.L’implication de Me David s’inscrit, selon le cabinet, dans une volonté de favoriser les liens entre les milieux d’affaires et la communauté universitaire et d’encourager la recherche scientifique et l’innovation pour répondre aux grands enjeux des entreprises et de la société.Dans le même ordre d’idée, notons que, avocate associée en droit du travail et de l’emploi, est devenue administratrice au conseil d’administration de Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal.La mission de cet organisme est d’outiller les jeunes pour l’avenir en leur fournissant des relations de mentorat.« Je suis fière de m’impliquer auprès de ce bel organisme, pour aider les jeunes à s’épanouir pleinement, en s’assurant de leur fournir toutes les chances possibles. Cette implication me permet de concrétiser un souhait social de favoriser la mise en place d’outils de protection pour nos jeunes, des outils aussi pour les aider pour la vie », a souligné Me Biron.Lavery s’agrandit !Le cabinet a recruté de nouveaux étudiants et stagiaires en droit pour l’automne 2021, tant pour leur bureau de Montréal et de Québec que pour leur bureau de Sherbrooke et de Trois-Rivières.Parmi les étudiants en droit retenus, notonset, au bureau de Montréal,, au bureau de Sherbrooke et, au bureau de Trois-Rivières.Parmi les stagiaires, notonset, au bureau de Montréal, et, au bureau de Québec.Une nouvelle nomination…Le cabinet McCarthy Tétrault soulignait la semaine dernière la nomination de, associé et leader du groupe litige pour la Région du Québec, à titre de vice-président de l’Association du Barreau canadien.Rappelons que l’ABC est la plus importante association de juristes au Canada.Me Bujold est à l’emploi du cabinet depuis 20 ans. Il a été admis au Barreau en 1999.Mea participé le 9 septembre dernier à la soirée de lancement du Réseau national d'étudiants pro bono de l'Université Laval.Elle y a notamment discuté d'accès à la justice.Me Gagnon-Rocque est à l’emploi du cabinet depuis 2009, année de son admission au Barreau. Elle donne des charges de cours à l’Université Laval depuis 2013.Il y a quelques semaines, des membres du cabinet Stikeman Elliott participaient à la septième édition du cyclothon annuel Ride for Mackenzie Health.Ces membres du bureau de Toronto ont recueilli plus de 11 000 $ pour Mackenzie Health!Avec 14 participants, l’équipe était composée deet