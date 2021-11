L’avocat-conseil de BCF, Jean Piette. Source: Site web de BCF

Fasken

Me Karl Tabbakh. Source: Site web de McCarthy Tétrault

Stein Monast

Les bureaux ont de nouvelles histoires à partager. Vous en doutez ?Droit-inc vous amène dans les bureaux pour vous présenter les plus récentes actualités des cabinets.Tour d’horizon.L’avocat-conseil de BCF,, a récemment été invité à faire partie d’un comité international de juristes constitué par le Centre International de Droit Comparé de l'Environnement (CIDCE).Sélectionné pour sa renommée dans ce domaine, il participera aux travaux visant la préparation d’un projet de traité international sur les pandémies et les urgences sanitaires internationales. Celui-ci sera ensuite proposé lors de la prochaine réunion de l’Organisation mondiale de la Santé qui aura lieu à la fin du mois de novembre 2021.Un tel traité vise à appuyer les efforts internationaux visant à renforcer la sécurité sanitaire mondiale, notamment en ce qui concerne la préparation et la riposte aux urgences sanitaires, permettant ainsi aux pays du monde entier d’améliorer leurs capacités nationales, régionales et mondiales et leur résilience face à de futures pandémies.L’industrie agroalimentaire vous intrigue ? Le cabinet Fasken affirme disposer des « connaissances scientifiques, commerciales et réglementaires » pour aider les acteurs de ce secteur.Voici ce qu’ils en disent dans la vidéo ci-dessous.Source : Fasken / LinkedIn.Le 25 octobre dernier, Anik Trudel, cheffe de la direction de Lavery Avocats, a été nommée au conseil d’administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) et y occupera le poste de vice-présidente du conseil.La CCMM, reconnue comme un acteur du milieu des affaires montréalais, offre des services spécialisés aux entreprises de toutes tailles et intervient sur des dossiers déterminants pour la métropole.Cette nomination de Mme Trudel reflète, selon le cabinet, sa volonté d’être un partenaire des acteurs de l’économie du Québec.« Dans le contexte de relance économique que nous vivons actuellement, la métropole jouera un rôle important de concert avec l’ensemble des régions du Québec. En tant qu’entreprise et dirigeant, nous devons mettre les bouchées doubles pour dynamiser l’environnement d’affaires de la ville pour permettre aux entreprises de prospérer. À titre de vice-présidente de son CA, je suis heureuse de contribuer aux efforts de la CCMM pour la canalisation des forces de la métropole vers une relance économique réussie », conclut Anik Trudel.Saviez-vous que Me, associé directeur régional pour le Québec chez McCarthy, a été nommé à la présidence de la Chambre de commerce du Canada (CCC) ?« Le rôle de défenseur et de catalyseur que joue la Chambre de commerce du Canada pour assurer la réussite des entreprises est plus important que jamais », a déclaré le principal intéressé.Me Tabbakh s’est joint au conseil d’administration de la CCC en 2017. Il a depuis assumé de nombreux rôles de leadership, notamment ceux de président du Comité d’orientation du conseil d’administration, de président du Groupe de travail sur la diversité et l’inclusion du conseil d’administration et, plus récemment, de vice-président du conseil d’administration.Pour Halloween, ROBIC a fait une publication ludique à partager… La pire histoire d’horreur pour un publicitaire.Source : ROBIC / LinkedIn.Vérifiez par vous-mêmes.Me Sarah Routhier, de Stein Monast, a été nommée au Comité exécutif de la Canadian Transport Lawyers Association (CTLA).Le mandat de Me Routhier en tant que Director - Québec s'est terminé et elle a ensuite été nommée Directrice des communications de la CTLA.Rappelons qu’elle s’est jointe au cabinet à titre d’avocate après y avoir complété son stage en 2016. Elle concentre sa pratique en matière de litige réglementaire, pénal et commercial, ainsi qu’en matière contractuelle, administrative, corporative et réglementaire liées au transport des marchandises et des passagers au Canada.