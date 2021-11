Frédéric Dorion. Source: Site web de BCF

Fasken

Catherine Cloutier. Source: Site web de Robinson Sheppard Shapiro

Stein Monast

Comme nous tous, les cabinets se mettent en scène. Face à un flux continu, Droit-inc vous aide à distinguer le bon grès de l’ivraie, histoire de repérer les actualités, petites et grandes, des cabinets…L’hiver approche, et le 24h de Tremblant aussi !Cette année, une équipe du cabinet BCF Avocats d’affaires, participera à l’événement. Elle est pour le moment composée de 12 membres du cabinet.Le cabinet a récolté pour le moment 70 % de son objectif de financement, soit 7 010 $. L’équipe BCF espère récolter 10 000 $.Pour effectuer un don, cliquez ici À noter, dans un autre ordre d’idée,, associé chez BCF Avocats d’affaires, a été nommé à titre de Gouverneur de la Jeune Chambre de commerce de Québec.« Sélectionné pour sa réputation, son expertise et son implication dans la communauté d’affaires, il contribuera au rayonnement de la Jeune Chambre de commerce de Québec auprès des jeunes professionnels », indique le cabinet en ligne.Fasken annonce un partenariat avec l’Association des avocats noirs du Canada (AANC) pour offrir à ces derniers des « occasions de perfectionnement ».Ce programme devrait être lancé à l’hiver prochain. Il devrait permettre à des avocats noirs qui comptent moins de trois ans d’expérience de participer à des activités de « perfectionnement ».« L’aspect commercial du droit s’apprend généralement sur le terrain, a déclaré, associé de Fasken. L’accès à des renseignements sur les différents modèles grâce au développement professionnel peut avoir une grande influence sur l’avancement professionnel. Il existe un besoin immédiat de développement professionnel en début de carrière et Fasken est fier de s’associer à l’AANC pour répondre à ce besoin. »Il ne s’agit pas du premier partenariat entre Fasken et l’AANC, qui remettent par exemple la bourse d’études Lucie et Thornton Blackburn depuis 2009.« Le partenariat de l’AANC et de Fasken, qui ne date pas d’hier, a toujours été très fructueux, a affirmé, président de l’Association des avocats noirs du Canada. Avec le soutien de Fasken, l’AANC s’engage à aider les avocats noirs, dans les premières années de leur carrière juridique, à établir une base solide qui leur servira tout au long de leur carrière. », avocate en droit des assurances chez Robinson Sheppard Shapiro et nutritionniste-diététiste, a offert une conférence en nutrition au Comité des sports de l’Association des étudiants et étudiantes en droit civil de l'Université d'Ottawa (AEEDCO).L’événement, qui s’est tenu en octobre dernier, est disponible sur YouTube.Source : Florence Lemay / YouTube.L’expertise de Me Cloutier chevauche le domaine du droit et le milieu de la santé. Elle a profité de sa conférence pour expliquer notamment l’implication du droit au niveau de l’alimentation.« PFD Avocats encourage la relève juridique. » C’est ce qu’affirme le cabinet, sur LinkedIn.Le 13 octobre dernier, PFD Avocats a soutenu la présentation du 27e Mérite étudiant présenté par Desjardins en collaboration avec la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme.Par l’entremise de Me, deux bourses totalisant 650 $ ont été remises à des étudiants en techniques juridiques s’étant illustrés dans leur programme.Me, avocate chez Stein Monast, a été nommée au Conseil d’administration, de l’organisme communautaire Maison L’Éclaircie.L'organisme a pour mission de venir en aide aux personnes de 14 ans et plus de la région de Québec qui vivent des troubles du comportement alimentaire associés à l’anorexie ou à la boulimie.Me Lamontagne travaille principalement dans les domaines du litige civil et commercial. Elle s’est jointe au cabinet à titre d’avocate après y avoir effectué son stage du Barreau. Elle pratique principalement en litige civil et commercial, notamment dans les domaines de la responsabilité civile, des bris de contrats, des conflits entre actionnaires, d’injonctions et d’autres mesures de sauvegarde.