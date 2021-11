Me Stéphanie Leclaire. Source: LinkedIn

Meest nommée première vice-présidente, Affaires corporatives et cheffe du contentieux chez Produits Forestiers Résolu.Elle a rejoint Résolu en 2001, où elle occupait jusqu’à présent les fonctions de vice-présidente Affaires juridiques.Auparavant, Me Stéphanie Leclaire a travaillé en pratique privée pendant cinq ans, d’abord pour le cabinet d’avocats new-yorkais Davis Polk & Wardwell, puis chez Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison à Paris.« Stéphanie possède des compétences exceptionnelles. Son expérience en tant que vice-présidente, Affaires juridiques, pendant près de 15 ans lui a permis de couvrir un éventail complet de domaines de pratique, dont les activités transactionnelles, la gouvernance, les litiges, les affaires commerciales et les politiques publiques. Se révélant à la fois comme une brillante avocate et une femme d'affaires dotée d'un sens pratique, elle représente la candidate idéale pour (…) devenir notre prochaine première vice-présidente, Affaires corporatives et cheffe du contentieux », salue, le président et chef de la direction de Résolu.Stéphanie Leclaire remplace à ce poste, qui prend sa retraite après une carrière de 36 années chez Résolu. Lui-même avait débuté comme avocat aux bureaux de Québec de l’entreprise.« Au nom des membres actuels et passés du conseil d'administration et de l'équipe de direction, j'aimerais remercier Jacques de ses loyaux services envers la Société au cours de ces nombreuses années. À titre de haut dirigeant, il a été le guide moral de la Société pendant des décennies », salue Rémi G. Lalonde. Jacques P. Vachon oeuvrera comme conseiller spécial à temps partiel de M. Lalonde au cours de l’année à venir.Me Leclaire détient un baccalauréat en droit civil de l’Université de Montréal, un baccalauréat en common law de la Osgoode Hall Law School de la York University, ainsi qu'une maîtrise en droit de la New York University School of Law. Elle est membre du barreau du Québec et du barreau de New York.