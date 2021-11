Mes Laurie Villeneuve et Mélissa Potvin. Source: Site web de Cain Lamarre

Cain Lamarre annonce l’arrivée Medans ses bureaux à Saguenay et Medans ses bureaux à Montréal.Me Villeneuve pratique en droit municipal et en droit de l’environnement. Elle possède également des connaissances et un fort intérêt pour les questions en matière agricole et autochtones.Durant ses études, elle a travaillé pour Kenneth Gauthier avocat à Baie-Comeau en 2018, Norda Stelo inc. à Québec en 2018 et Norton Rose Fulbright à Québec en 2017.Diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke, elle est membre du Barreau du Québec depuis 2021.Me Potvin pratique en droit de l’immigration et de la citoyenneté.Elle accompagne ses clients pour diverses demandes de résidences temporaires et résidences permanentes au Québec et au Canada.Avant de se joindre au cabinet, elle a été conseillère stratégique pour Montréal International pendant trois ans. En plus d’avoir fait ses stages chez Danone Canada et Rio Tinto, elle a travaillé en tant que stagiaire et avocate chez Me Hugues Langlais avocats pendant un an et demi.Membre de l’Association québécoise des avocats et avocates en immigration, elle s’est impliquée au sein du comité des activités sportives et sociales du Jeune Barreau de Montréal de 2017 à 2020.En lien avec sa pratique, elle a déjà donné des formations auprès des entreprises et de leurs employés sur les permis de travail et la résidence permanente.Diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke, elle a été admise au Barreau du Québec en 2017.