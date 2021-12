L’étudiante Cassandre Legault. Source: Site web de l'Université de Montréal

Yann Bernard. Source: Site web de Langlois

Vous vous ennuyez des nouvelles des bureaux ?Bonne nouvelle ! Elles sont de retour !Droit-inc vous présente les actualités, petites et grandes, des cabinets. Tour d’horizon.À l’approche des Fêtes, le cabinet BCF Avocats d’affaires lance un calendrier de l’avent philanthropique.« Dans l’esprit de générosité du temps des fêtes, nous mettons sur pied cette année un calendrier de l’avent philanthropique pour redonner aux communautés et aux gens dans le besoin », indique le cabinet en ligne.Une façon de dire que le cabinet effectuera un don quotidien à 24 organismes de charité de Montréal ou de Québec entre le 1er et le 24 décembre 2021.À noter que le cabinet a aussi remporté le prix Transaction de l’année de M&A Club Canada pour avoir représenté Hypertec Group dans la vente de ses opérations de centres de données à Vantage Data Centers.Le cabinet boutique Bernard & Brassard s’apprête à déménager. Situé présentement au 555, boulevard Roland-Therrien, le cabinet déménagera bientôt au 2265, boul. Fernand-Lafontaine, à Longueuil.Source : LinkedIn / Bernard & BrassardL’étudianteest la récipiendaire de la première bourse d’excellence académique, du nom de l’associée & co-chef national, respect de la vie privée et protection des renseignements personnels chez Borden Ladner Gervais.Cassandre Legault est membre de l’équipe de ski alpin des Carabins de l’Université de Montréal et étudiante de deuxième année en droit.Dimanche dernier, les membres de De Grandpré Chait ont participé à un cours de spinning au centre d’entraînement b.cycle.Organisée par le comité social, cette activité sportive a permis à des employés du cabinet de se côtoyer dans un contexte différent.Source : LinkedIn / De Grandpré ChaitSaviez-vous que, associé chez Langlois, a été nommé président du conseil d’administration du Collège André-Grasset ?« En plus d’incarner les valeurs d’ouverture et d’humanisme de son alma mater, Me Bernard possède une excellente compréhension du milieu de l’éducation et de ses enjeux grâce à son parcours professionnel. Il prend la relève à un moment clé pour le déploiement de notre institution qui s’investit dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau plan stratégique », a affirmé le directeur général du Collège André-Grasset, M.Yann Bernard représente depuis plus de vingt-cinq ans des institutions privées et publiques, notamment des commissions scolaires.Il a été directeur des affaires juridiques et secrétaire général de commissions scolaires anglophones et francophones.