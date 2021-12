Source: Shutterstock

Si vous vous attendez à ce que, à l’avenir, il ne reste que des avocats dans les cabinets – les assistants administratifs ayant été tous remplacés par la technologie –, vous vous trompez.Cela pourrait être possible si le seul enjeu était celui de la dépense. Or, les assistants administratifs représentent bien plus que des dépenses de personnel, souligne Attorney at Work.Il y aura toujours besoin de personnes pour faire fonctionner un cabinet d’avocats. Aucune technologie ne peut remplacer l’ensemble des assistants, comme aucune technologie ne peut remplacer tous les avocats du cabinet.C’est que, dans un cabinet, la valeur est créée par les avocats, mais aussi par leurs assistants. L’avocat crée de la valeur par sa capacité à voir et à analyser les choses. Il en crée également en rédigeant ses pensées et sa vision.Mais il ferait perdre de l’argent à son cabinet s' il passait son temps à faire autre chose que ces tâches créatrices de valeur, c’est-à-dire réaliser les tâches administratives et s’occuper de faire fonctionner le cabinet.Ces tâches ne consistent pas seulement à saisir des données. Si on croit que ce travail se limite à cela, et que cela pourrait être remplacé par une technologie, c’est méconnaître le contenu de ce travail.Les tâches de l’assistant consistent à aider l’avocat à accomplir son travail, donc à créer de la valeur. Cela inclut la gestion des listes de clients, la gestion du calendrier, des dossiers et du bien-être de l’avocat. L’assistant veille à ce que l’avocat ne manque de rien.Imaginerait-on un joueur de la LNH passer des heures à préparer son matériel juste avant un match important, voire même pendant le match ? On critiquerait le joueur, mais aussi l’organisation de l’équipe.Et on aurait raison : le joueur ne serait pas capable de donner son meilleur s’il devait gérer tout ce qui tourne autour de son rôle sur la glace. Et aucune technologie ne peut remplacer tout ce travail, qui vise à mettre l’équipe dans la meilleure situation pour performer.Ce que fait l’assistant consiste à soulager l’avocat pour lui permettre de se consacrer à son travail. Sa compétence principale n’est pas de savoir taper sur un clavier. Ses principales compétences sont organisationnelles et humaines. Il est capable de travailler sous pression, avec une grande efficacité.La tâche de l’assistant est de faire fonctionner le cabinet, c’est-à-dire de mettre tout en œuvre pour que l’avocat puisse donner le meilleur de lui-même. Qui est prêt aujourd’hui à se passer de cette ressource?