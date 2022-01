Source: Shutterstock

Comme chaque année, plus de 500 étudiants en droit vont bientôt tenter de décrocher un stage dans un grand cabinet pour l’année 2023 ou 2024.La première étape pour les étudiants sera d’envoyer les dossiers de candidature par voie électronique via le portail ViRecruit. Le portail sera ouvert du vendredi 4 février à 9h jusqu’au mardi 8 février à midi.Cette année, trois cabinets se sont retirés de la course comparativement à l’an passé . Il s’agit de Beauvais Truchon, Gagné Letarte et Stein Monast.En raison de la situation pandémique actuelle, la Course aux stages 2022 se déroulera, encore une fois, entièrement de façon virtuelle. Les facultés de droit concernées en ont été informées le 12 janvier.« Nous savons qu'il s'agit d'une autre année difficile, mais étant donné le succès des entretiens virtuels lors des deux dernières éditions de la Course aux stages, nous espérons que les étudiants et les cabinets participants vivront une expérience tout aussi positive cette année », nous a écrit, responsable de l’administration de l’entente de recrutement.Ensuite, les étudiants recevront des appels pour planifier les premières entrevues de sélection du 21 au 25 février. Les entrevues auront lieu du lundi 14 mars à 8h au vendredi 18 mars à 20h ainsi que du lundi 21 au jeudi 24 mars à 18h.« En tant que cabinet, nous sommes reconnaissants d'avoir eu l'occasion de rencontrer de nombreux étudiants en personne lors de petits événements au cours de l'automne et nous sommes impatients de reprendre contact avec eux virtuellement au cours des prochaines semaines », a ajouté la cheffe des talents juridiques et Culture chez Davies Ward Phillips & Vineberg.Selon l’entente de recrutement, les cabinets ne pourront formuler leurs offres de stage qu'à partir du vendredi 25 mars à 9h.Certains cabinets ont déjà participé au « recrutement spécial » qui a eu lieu entre le 17 août et le 3 novembre 2021.Ce recrutement concerne les étudiants qui participaient au recrutement pour des stages au sein de cabinets à l’extérieur du Québec à l’automne ou ceux qui font une session à l’étranger au moment de la course aux stages régulière.Il s’agit des cabinets Bereskin & Parr, Blake Cassels & Graydon, Borden Ladner Gervais, Clyde & Co, Davies Ward Phillips & Vineberg, Dentons Canada, Dla Piper, Fasken Martineau Dumoulin, Lavery, McCarthy Tétrault, Norton Rose Fulbright, Osler Hoskin & Harcourt, Robinson Sheppard Shapiro, Smart & Biggar, Stikeman Elliott, Torys et Woods et Yves Ménard Avocats.Comme l’an passé, les cabinets BCF, Bereskin & Parr, Fasken Martineau Dumoulin, Gowling WLG, Norton Rose Fulbright, et Smart & Biggar veulent embaucher des étudiants à titre de conseiller technique ou agent de brevet en formation durant les périodes estivales au sein de leurs départements ou groupes de pratique en propriété intellectuelle.Les candidats doivent avoir déjà obtenu un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat en sciences pures ou en sciences appliquées avant d’avoir entamé des études en droit.Les cabinets pourront les embaucher à partir de l’été suivant la première année de leurs études en droit. Rappelons que les étudiants ne pourront pas commencer à travailler avant la fin de la session d’hiver de leur programme de droit, ni continuer à travailler après le début de la session d’automne.On vous donne les noms des cabinets signataires de l'entente de recrutement et qui cherchent à embaucher des stagiaires pour les prochaines années.Avens AvocatsBCFBélanger SauvéBereskin & ParrBlake, Cassels & GraydonBorden Ladner GervaisClyde & CoDavies Ward Phillips & VinebergDe Grandpré ChaitDentonsDevine Schachter PolakDLA PiperDS AvocatsFasken Martineau DuMoulinGoldwater Dubé AvocatsGowling WLGJuristes Power LawLanglois AvocatsLapointe Rosenstein Marchand MelançonLaveryLCM AvocatsMcCarthy TétraultMcMillanMillerThomsonMonette BarakettMorencyNorton Rose FulbrightOsler Hoskin & HarcourtRobinson Sheppard ShapiroSmart & BiggarStikeman ElliottTorysWoodsYves Ménard AvocatsBonne chance à tous et à toutes !