Me Alexandra Dorval. Source: Site web de Langlois

Me Emma Leclerc. Source: Site web de Langlois

Me Justine Vinette. Source: Site web de Langlois

Me Philippe Blais. Source: Site web de Langlois

Frédéric Vachon. Source: Site web de Langlois

Langlois accueille un quintette de jeunes avocats dès le début de l’année. Ces cinq avocats rejoignent les groupes litige et droit des affaires de ce cabinet d’avocats indépendant.Merejoint le groupe litige en droit des assurances. Sa pratique se concentre dans les domaines de la responsabilité civile des professionnels et des différends en matière d’assurance.Me Dorval a rejoint Langlois comme étudiante il y a deux ans, avant d’y accomplir son stage du barreau en 2021.Me Dorval détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke. Elle est en cours d’obtention d’une maîtrise en droit des assurances au sein de la même université, afin de se perfectionner en matière de nouvelles technologies et d’assurance-vie. Elle est également titulaire d'un certificat en politique appliquée de l'Université de Sherbrooke.Durant ses études, elle a été auxiliaire de recherche et de correction en droit des assurances à l'Université de Sherbrooke. Elle a effectué plusieurs stages en droit, auprès du Groupe Loyer Avocats à Bromont, chez Sandoz Canada,et chez Fasken à Montréal.Meintègre le groupe litige de Langlois, où elle exercera dans les domaines de l’assurance, du litige civil et commercial, et de la responsabilité professionnelle.Me Leclerc détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle vient d'effectuer son stage du barreau chez Langlois. Auparavant, elle a été étudiante en droit chez Chabot à La Prairie.L'avocate a été active bénévolement durant ses études auprès d’Amnistie internationale Canada francophone et du Réseau national d’étudiant(e)s pro bono du Canada.Elle a également été vice-présidente aux communications et chargée de projet du Jeune Barreau de MontréalMeentre dans le groupe litige de Langlois, comme avocate en matière de litige civil et commercial. Elle œuvre également dans le domaine des actions collectives.Avant de rejoindre le cabinet, Me Vinette a été avocate chez Savonitto durant deux années.Elle est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a aussi obtenu un certificat de droit privé de l’Université de Salzbourg, en Autriche.Son parcours universitaire l’a vu s’impliquer auprès du Réseau national d’étudiant(e)s pro bono, ainsi qu’auprès d’Éducaloi.Merejoint le groupe de droit des affaires de Langlois, où il œuvrera essentiellement dans le domaine des fusions et acquisitions. Il se spécialise aussi dans les dossiers de démarrage d’entreprises, de financement d’entreprises par capital de risque ou privé, et dans la rédaction et la négociation de contrats variés.Avant de se joindre à Langlois, Me Blais a été stagiaire à la Cour supérieure du Québec. Il a ensuite été avocat en droit des affaires chez Mile Wright, puis chez Morency.Me Blais détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il est titulaire d'un Juris Doctor à l’université estrienne. Par ailleurs, il est en train d'achever une maîtrise en fiscalité, également à Sherbrooke.Meintègre le groupe droit des affaires de Langlois. Il est spécialisé dans les transactions de type achat-vente d’entreprises, financement d’entreprises, démarrage d’entreprises et ententes commerciales de toute nature, incluant les lettres d’intention, offres d’achat, conventions d’achat-vente, conventions de prêt, conventions entre actionnaires, ententes de confidentialité et baux commerciaux.Il arrive chez Langlois après deux expériences professionnelles comme avocat d’affaires, d'abord chez Sternthal Montigny Greenberg St-Germain, puis chez Morency.Me Vachon est titulaire d'une licence en droit de l'université d'Ottawa, ainsi que d’un baccalauréat en commerce de la John Molson School of Business, et d’une formation en droit commercial de la London School of Economics and Political Science.