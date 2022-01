Photo de la page de l'évènement sur le site de l'UQAM.

Les étudiants en droitetont partagé leurs expériences et conseils sur la course aux stages, lors d’une conférence organisée par l’Université du Québec à Montréal.« L’événement s’est extrêmement bien passé, la participation des personnes fut très bonne, nous avons pu répondre à beaucoup de questions tout en partageant le plus possible nos expériences et nos conseils. », rapporte, un des quatre panélistes.Animé par l’étudiant Jovik Fleury, l’événement portait sur leurs différentes expériences vécues lors de la course aux stages en 2021.« Nous avons toutes et tous eu beaucoup de plaisir à y participer. C’est une très belle opportunité de pouvoir assister nos collègues qui se préparent pour la Course et de se remettre dans l’état d’esprit fébrile où nous étions l’année passée lors de nos propres Courses » ajoute M. Roy.Ils ont notamment abordé certains sujets comme le réseautage en pré-course, l’impact des notes sur une candidature, les astuces pour une bonne préparation aux entrevues. Ils ont également répondu aux questions posées par les participants.« C’était aussi une belle occasion pour démystifier certaines choses en lien avec la Course et rassurer les participantes et participants sur certains aspects de ce processus de recrutement », précise Samuel Roy.La conférence s’est déroulée en mode virtuel sur Zoom le 19 janvier 2022 de 15h30 à 17h. Près d’une quarantaine d’étudiants y ont participé.L’étudiante en troisième année Emily Froes a participé à la Course aux stages en 2021 et a obtenu un stage dans le cabinet Bélanger Sauvé.L’étudiant en droit Nicolas Tabath a obtenu un stage chez Fasken. Il s’est joint à l’équipe du cabinet à titre d’étudiant en 2021.L’étudiant en deuxième année Samuel Roy a obtenu un stage chez Borden Ladner Gervais. Depuis 2021, il y travaille à titre d’étudiant en droit. Il est également stagiaire et étudiant au Tribunal administratif. Vous pouvez relire son entrevue ici Cassiopée Mailloux a obtenu un stage chez McCarthy Tétrault. Elle y travaille en tant qu’étudiante en droit depuis 2021.Malheureusement, il n’est pas possible de revoir la conférence car celle-ci n’était pas enregistrée.