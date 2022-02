Source: Site web de Barbies et Shutterstock

Une ancienne agente à la Direction des travaux publics de la Ville de Montréal,, poursuit son ancien avocat,, et le Fond d’assurance responsabilité du Barreau pour négligence professionnelle.La demanderesse, âgée de 39 ans, reproche à l’avocat d’avoir laissé traîner son dossier pendant six mois. Sa demande introductive d’instance a fini par être rejetée par la juge, de la Cour supérieure, en raison des délais.Mme Houle voulait poursuivre une succursale d’un restaurant Barbie’s en raison d’une chute dont elle aurait été victime.Meset, de BMA avocats, représentent Mme Houle, dans le cadre de son litige contre son ancien avocat.Mélissa Houle réclame 1 238 501 $, soit une partie des frais qu’elle aurait aimé obtenir de la part du restaurant. Elle réclame solidairement cette somme à Me Trudeau et au Fond d’assurance du Barreau.En octobre 2012, Mme Houle, sa sœur et son conjoint de l’époque, mange dans une succursale du Restaurant Barbie’s. Vers la fin du repas, elle se serait dirigée vers la salle de bain en empruntant les marches séparant les deux paliers du restaurant.Malgré « toutes les précautions et la diligence de la demanderesse », cette dernière aurait glissé et chuté dans les escaliers du restaurant, déboulant environ quatre marches.Un autre client aurait d’ailleurs chuté au même endroit, selon Mme Houle et son ancien conjoint.Ce dernier aurait constaté un morceau de salade gorgée de vinaigrette sur l’une des marches de l'escalier. Le couple d’alors croit que Mme Houle est tombée à cause de celui-ci.À la suite de sa chute, Mme Houle aurait ressenti d’« importantes douleurs, des tremblements et des spasmes la contraignant à demeurer alitée pendant trois jours ».Un médecin lui aurait diagnostiqué une rotation du tronc et une entorse. Elle aurait d’abord eu droit à un arrêt de travail de trois mois.Elle est revenue au travail en janvier 2013 avant qu’un physiatre lui ordonne un nouvel arrêt de travail en juin 2014. Mme Houle n’a pas travaillé depuis et ne serait plus en mesure d’exercer tout autre emploi dû à ses blessures et douleurs.En avril 2013, Mme Houle envoie une mise en demeure à M., le propriétaire du restaurant, estimant qu’il est responsable de ses blessures. Elle retient les services de Paul-André Trudeau, admis au Barreau en 1966.En 2015, celui-ci aurait déposé une demande introductive d’instance pour permettre à sa cliente d’obtenir des indemnisations financières. Mme Houle demandait à l’époque 34 028 $. En mai 2016, Me Trudeau a modifié la demande introductive de sa cliente pour réclamer une somme plus élevée, soit 950 000 $.« Hormis cette modification, il appert que le dossier piloté par Me Trudeau n’a que très peu cheminé. Aucun protocole n’a été déposé au dossier de la cour », indique la demande introductive d’instance déposée en décembre 2021 par les nouveaux avocats de Mme Houde, Mes Michel Rocheleau et Juliette Lapointe.En 2018, Me Trudeau aurait déposé une demande pour être relevé du défaut d’inscrire la procédure dans le délai prescrit. Il n’a jamais prévenu sa cliente du délai de 180 jours pour l’inscription de la demande en justice et affirmait prendre « l’entière responsabilité de cette erreur ».Quelques mois plus tard, la juge, de la Cour supérieure, a autorisé un délai de 30 jours aux parties « pour convenir d’un protocole d'instance et a prolongé le délai pour produire l’inscription ».« Me Trudeau a de nouveau négligé de déposer la demande d’inscription pour instruction et jugement dans le délai prescrit », mentionnent Mes Rocheleau et Lapointe.En octobre 2019, le juge, de la Cour Supérieure, a constaté le « désistement présumé de la demanderesse compte tenu de l’absence de dépôt de la demande ». C’est à peu près à ce moment que Me Trudeau aurait demandé à se retirer du dossier.En février 2020, sous les conseils de Me Trudeau, Mélissa Houle aurait retenu les services de l’avocat. Cela n’a pas empêché, en août 2020, la juge Carole Therrien de rejeter sa demande contre la succursale du restaurant Barbie’s en raison des délais afférents à son dossier.Quelques mois plus tard, en octobre 2020, Mme Houle aurait envoyé une mise en demeure à Me Trudeau, qui, depuis, « refuse, néglige ou omet » de payer la somme qu’elle réclame.Étant au début des procédures, les avocats qui représentent la demanderesse n’ont pas souhaité commenter le dossier. Contactés par Droit-inc, Mes Trudeau et Brunet n’avaient pas répondu à nos demandes d’entretien au moment d’écrire ces lignes.Le Barreau du Québec n’avait pas non plus répondu à notre demande d’entretien au moment d’écrire ces lignes.