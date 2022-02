Alexandre Di Pisa. Source: LinkedIn et Shutterstock

« Ça a toujours été sur ma “bucket list”. »Joint par Droit-inc,ne s’en cache pas. Il rêve, à 22 ans, de son premier triathlon Ironman depuis longtemps.Et il est prêt à s’y préparer… au prix d’une pause. L’étudiant en droit a convaincu son employeur, le cabinet Stikeman Elliott, de différer de quelques mois son stage de l’École du Barreau.« Il accueille ce genre de projets à bras ouverts. Le cabinet encourage ses étudiants à entreprendre de telles choses avant de commencer leur stage. Tout le monde comprend que la carrière déboule vite une fois que le stage commence. »À temps partiel chez Stikeman, Alexandre Di Pisa compte maintenant enchaîner les heures d’entraînement. S’il s’entraîne une douzaine d’heures par semaine, il n’exclut pas d’atteindre une vingtaine d’heures selon les recommandations de son entraîneur privé.« Les piscines étaient fermées jusqu’à tout récemment. La natation était plus difficile à pratiquer. Chaque matin, avant de commencer à travailler, je vais faire du vélo et je vais courir. Je recommence ensuite le midi ou en soirée. Ce sera ma routine pour les prochains mois. »Le triathlon Ironman est l’un des plus longs formats de la discipline. Il est composé d’une épreuve de 3.8 kilomètres de natation, de 180 kilomètres de vélo et d’une course de 42.2 kilomètres.Lorsque nous lui posons la question, Alexandre Di Pisa hésite. Son premier Ironman lui permet surtout de tester ses limites physiques tandis que le droit se joue davantage sur le terrain psychologique.« Quoiqu’un triathlon Ironman est aussi mental que physique », échappe-t-il, après quelques secondes de réflexion.« C’est la principale chose que je recherche. Je veux voir où sont mes limites. C’est vrai en droit, mais surtout dans le cas de l’Ironman. »À noter qu’Alexandre Di Pisa a complété le demi-ironman de Lake Placid, dans l’État de New York, en 2017, avec un temps général de sept heures quatorze minutes et quinze secondes.Le triathlon Ironman de Tulsa, en Oklahoma, aura lieu le 22 mai prochain.