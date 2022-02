Valérie Plante. Source: Archives

L’avocat spécialisé en construction Philippe Farley. Source: Site web de Farley Avocats

Catherine Cadotte, porte-parole de Valérie Plante. Source: LinkedIn

Dominic Vallières, expert en relation publique. Source: LinkedIn

« Mairesse et poseuse de céramique » : telle est la légende rédigée par, dans une story publiée en fin de semaine sur les réseaux sociaux.Sur une photo, on aperçoit la mairesse, sourire aux lèvres, devant une rangée de tuiles de céramique. On retrouve également son mari sur un autre cliché, dans une salle de bain en chantier.« Samedi de rénovation chez l’une de nos locataires », a-t-elle ajouté.Mais Valérie Plante a-t-elle le droit d’effectuer ces travaux? Selon l’avocat spécialisé en construction, « c’est clair, net et précis que c’est illégal ».L’avocat a rédigé sur le sujet une publication sur le réseau Facebook qui fait abondamment réagir depuis dimanche dernier.Source : Philippe Farley / FacebookValérie Plante est propriétaire avec son mari d’un quintuplex qui a été transformé en quadruplex en 2020, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Elle y habite avec sa famille. Le couple, considéré comme propriétaire-occupant, a trois locataires.Selon la Commission de la construction du Québec (CCQ), les propriétaires habitant dans leur immeuble ont le droit de réaliser des « travaux bénévoles d’entretien ou de réparation ». Mais à certaines conditions.Par exemple, un propriétaire-occupant peut peindre le mur d’un de ses locataires, poser du gypse pour réparer un trou ou encore changer une tuile de céramique brisée. En revanche, « les travaux de rénovation (qui) visent à améliorer » ou à « moderniser un bâtiment » nécessitent une carte de compétence, qui est délivrée à des professionnels ayant étudié dans ce domaine.Valérie Plante et son mari ont-ils ces documents? Le cabinet de la mairesse n’a pas répondu directement à nos questions.« Les travaux ont été réalisés de bonne foi et si des discussions sont à avoir avec la CCQ, elles auront lieu », une citation de, porte-parole de Valérie Plante.Interrogée par Radio-Canada, la CCQ n’a pas voulu émettre de commentaires, en évoquant d’éventuelles « vérifications » et un « processus confidentiel », tout en nous renvoyant vers les « règles applicables », indiquées sur son site Internet.« Sans cette carte de compétence, il y a une infraction à la loi. Il n’y a aucune ambiguïté », soutient l’avocat Philippe Farley.« Ce certificat de compétence est utile pour s’assurer que les gens qui exécutent les travaux savent ce qu’ils font », ajoute-t-il.À ses yeux, même si de nombreux propriétaires font des travaux similaires sans les autorisations adéquates, « nul n’est censé ignorer la loi ».« Des clients trouvent parfois aberrant d’embaucher des gens qui ont cette carte de compétence, alors qu’ils savent faire ces travaux eux-mêmes. Mais dans deux ans, s’il y a de la moisissure, qui va la respirer ? Ce sont les locataires », ajoute-t-il.En revanche, pour ce type de travaux, aucun permis municipal n'était nécessaire pour Valérie Plante et son mari.Puisque le couple est propriétaire-occupant de l’immeuble, il n’avait pas non plus besoin d’une licence de la Régie du bâtiment du Québec, a confirmé cette dernière.Ces « travaux mineurs » ont été évalués à « moins de 20 000 $ », nous a d’ailleurs précisé le cabinet de la mairesse, qui parle de « travaux mineurs » permettant à un locataire de « jouir d'un logement dans les meilleures conditions ».Mme Plante aurait-elle dû s’abstenir de publier de telles photos? « La réglementation étant assez imposante dans ce domaine, elle aurait peut-être dû se garder une petite gêne », estime, expert en relation publique et directeur chez Tact.Avec ce type de publication, « il y a un risque assez important ». « Tu peux rapidement avoir beaucoup de troubles », affirme-t-il, en parlant de commentaires sur la qualité des travaux entrepris.Plusieurs internautes ont en effet remis en question la qualité des travaux effectués par la mairesse et son conjoint à partir des deux photos qu’elle a diffusées en ligne.« Dans cette situation, il est mieux d’avoir quelqu’un dans ton équipe pour te dire que c’est une mauvaise idée, même si elle pensait sûrement que la photo allait parler à beaucoup de propriétaires », selon Dominic Vallières, expert en relation publique.« Jusqu’à date, présenter une partie de sa vie privée a bien servi à Valérie Plante, note M. Vallières. Elle s’est montrée en phase avec son électorat, souriante. Mais le risque, c’est de s’exposer. Et si ça va mal, tu ne peux plus invoquer le droit à la vie privée, puisque tu as toi-même mis de l'avant certaines choses. »