Kazuo Okada

Le cabinet d’avocats américain Bartlit Beck recevra 50 millions de dollars US après avoir poursuivi son client, un milliardaire japonais.Le cabinet basé à Chicago avait conseillé le milliardairedans un combat judiciaire contre Wynn Resorts, un géant de l’industrie des casinos.Ce groupe avait contraint une filiale d’Okada à vendre ses actions à prix réduit, à la suite d’une enquête interne anticorruption, indique Reuters Okada a remporté cette bataille judiciaire, empochant 2,6 milliards de dollars US. Mais il a refusé de payer les honoraires conditionnels de 50 millions de dollars, prévus dans le contrat de mission de la firme d’avocats.Si le cabinet a obtenu satisfaction, c’est qu’Okada s’est retiré de la procédure d’arbitrage qui avait été mise en œuvre pour résoudre cette discorde. La Cour d'appel des États-Unis pour le septième circuit a confirmé la décision du juge d’arbitrage, expliquant que le retrait d’Okada ne lui permettait pas de se plaindre d’avoir été injustement privé de la possibilité de gagner.Kazuo Okada affirmait qu’il n’avait pas pu se défendre jusqu’à la fin du processus d’arbitrage en raison d’une urgence médicale, qui l’empêchait de voyager.Entre-temps, les honoraires de 50 millions de dollars US ont occasionné des intérêts, portant le montant payable à 63 millions de dollars US. Et le cabinet Bartlit Beck n’entend pas faire cadeau de sa facture, puisqu’il entend poursuivre Okada jusqu’à ce que les honoraires soient entièrement recouvrés.