Maëlle Plaisantin. Source: Site web de PRDSA

Le cabinet spécialisé en prévention et règlement des différends (PRDSA) a embauché leur stagiaire, récemment assermentée,, à titre d’avocate-enquêtrice et médiatrice.« Félicitations à Me Maëlle Plaisantin, nouvellement assermentée à titre d'avocate au Barreau du Québec, après un stage réussi au sein du cabinet PRDSA. (...) Maëlle, nous sommes heureux que tu poursuives ta carrière en PRD au sein de notre équipe ! », a félicité Me, le président du cabinet, sur LinkedIn Avant d’effectuer son stage au cabinet en 2021, elle a travaillé comme médiatrice et coordinatrice juridique au cabinet Facteur H légal pendant un an.Elle intervient, dans le cadre de sa pratique, dans des médiations, des enquêtes et évaluations en matière de harcèlement psychologique et de situations problématiques. Elle compte surtout des organisations publiques et privées comme client.Originaire de France, elle a eu divers emplois étudiants dont un court stage au sein du cabinet d'avocat BL & Associés à Paris en 2017.Titulaire d’une maîtrise en médiation et management des entreprises de l’Institut Catholique de Paris, elle a obtenu un certificat en négociation à l’Université de Harvard en 2020 et a suivi le programme d’équivalences du baccalauréat en droit à l’Université de Montréal en 2020.Elle termine actuellement un programme de deuxième cycle en prévention et règlement des différends à l’Université de Sherbrooke.