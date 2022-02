Me Caroline Melky. Source: LinkedIn

Récemment assermentée, la stagiairea été embauchée au cabinet Schirm & Tremblay Avocats à titre d’avocate.Elle s’est jointe au cabinet en tant que stagiaire en 2021.« Me Melky a effectué son stage du Barreau du Québec chez nous et a été assermentée le 16 février dernier. Bienvenue dans la profession Caroline! », a écrit le cabinet sur Linkedin Durant son stage, elle a assisté les avocats dans leurs dossiers en droit familial. Elle a pu toucher à divers aspects notamment le divorce, les litiges entre conjoints de fait, la garde des enfants et les droits d’accès, la pension alimentaire, le partage des intérêts financiers. Elle a également plaidé devant la Cour supérieure du Québec.Elle s’est toujours impliquée au sein de sa communauté. En effet, elle a fait partie du mouvement scout pendant plus de 18 ans, dont 5 ans en tant que bénévole auprès des jeunes.Diplômée en psychologie de l’Université de Montréal, elle est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal depuis 2020.Elle parle couramment le français, l’anglais et l’arabe.