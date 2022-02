Source: Shutterstock

Les cabinets d'avocats internationaux CMS, Dentons et Baker McKenzie ont fermé leurs bureaux à Kiev jusqu’à nouvel ordre, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.Selon les informations recueillies par Legal Cheek , le cabinet CMS se dit « préoccupé et profondément attristé par la situation qui émerge en Ukraine. La sécurité et le bien-être de notre personnel sont notre priorité absolue et nous avons tout fait ces dernières semaines et ces derniers mois pour soutenir nos collègues, notamment en leur proposant des options de relocalisation au sein de l'Union européenne ».Le cabinet Dentons a mis en place un groupe de travail pour suivre la crise.« Notre principale préoccupation reste la sécurité de nos collaborateurs en Ukraine et en Russie. Nous sommes en contact régulier avec notre équipe à Kiev et fournissons à nos collègues toute l'assistance dont ils ont besoin, y compris une aide à la relocalisation dans les pays voisins », a déclaré un porte-parole de Dentons au média britannique Legal Cheek Une fois relocalisés, les avocats et employés ukrainiens de Denton pourront continuer de travailler à distance ou depuis d'autres bureaux européens.« En raison de l'action militaire en cours en Ukraine, nous avons fermé notre bureau à Kiev jusqu'à ce que la situation se stabilise. Nous suivons de près l'évolution de la situation à tout moment et faisons tout notre possible pour soutenir nos collaborateurs dans ces circonstances difficiles. Leur sécurité et leur bien-être sont notre priorité absolue et nos pensées les accompagnent, ainsi que toutes les personnes concernées, dans cette période extrêmement difficile », nous a indiqué le cabinet Baker McKenzie par courriel.Selon leur porte-parole, les associés travaillent avec les clients concernés pour trouver des solutions et continuer à fournir une assistance juridique d’ailleurs. Au besoin, ils recevront du soutien supplémentaire des autres bureaux du cabinet en Europe.