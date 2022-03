La communauté juridique réagit sur les réseaux sociaux… Sources: LinkedIn et Shutterstock

Nous condamnons dans les termes les plus fermes qui soient l’attaque non provoquée de la Russie contre l’Ukraine. C'est un jour dévastateur pour l’Ukraine, les démocraties et la sécurité mondiale.



La Russie à elle seule est responsable et elle fera face aux conséquences. pic.twitter.com/7CYfV9rXlf — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 24, 2022

Droit-inc a recueilli les diverses réactions de la communauté juridique au Canada sur la situation actuelle en Ukraine.« Le Barreau du Québec est consterné par le déploiement des forces militaires russes qu’on observe actuellement en Ukraine. Nous déplorons cet état de guerre et nous sommes vivement préoccupés par le sort des citoyens et le respect des droits de la personne dans cette région. Devant cette situation géopolitique hautement complexe, nous espérons un dénouement rapide et sans tragédie humaine. », a déclaré, la bâtonnière du Québec.« Le Barreau de Montréal constate avec effroi les actions militaires de la Russie contre l’Ukraine et condamne cette grave attaque à la démocratie, au droit international et aux droits de la personne. Nous tenons à exprimer notre solidarité envers le peuple ukrainien, nos consœurs et confrères de la communauté ukrainienne de Montréal ainsi que tous ceux qui devront supporter le coût de cette guerre insensée », a indiqué le Barreau de Montréal.Certains avocats comme Me, associé chez Norton Rose Fulbright, ont également partagé leurs inquiétudes et soutien au peuple ukrainien.Le cabinet Norton Rose Fulbright a clarifié ses propos concernant la prise de position de ses avocats sur la situation.D’autres membres de la communauté juridique canadienne ont publié des messages sur les réseaux sociaux.Le Barreau de Québec « est de tout cœur avec les gens concernés par ce conflit ».« Attaché à la promotion du droit international et aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, le Conseil d’administration de la Société québécoise de droit international condamne sans réserve l’invasion de l’Ukraine par la Russie et dénonce l’instrumentalisation du droit international faite par ses dirigeants pour la justifier », a mentionné la Société québécoise de droit international dans sa déclaration Quant à l’Association du Barreau canadien, celle-ci a fait une déclaration officielle à ce sujet.« (...) L’attaque de la Russie contre la souveraineté territoriale de l’Ukraine est une grave violation des normes péremptoires du droit international et des lois ukrainiennes. Nous condamnons cet acte d’agression et appelons toutes les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire. (...) L’ABC se tient aux côtés de ses collègues en Ukraine et de l’ensemble de la communauté canado-ukrainienne partout au pays. Nous réitérons l’importance de la primauté du droit comme fondement de la démocratie, des droits de la personne et des libertés », a déclaré, président de l’Association du Barreau canadien.La Division du Québec de l'Association du Barreau canadien se dit « très préoccupée par l’escalade du conflit armé et surveille la situation de près ».