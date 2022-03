Boris Johnson, Ben Bradshaw et David Allen Green. Source: Wikipedia

C’est le quotidien britannique The Independent qui a révélé plus tôt cette semaine que les mesures prises par le gouvernement britannique pour sanctionner les oligarques russes se heurtaient à des cabinets d'avocats basés à Londres.Cette affirmation aurait été faite par la secrétaire aux Affaires étrangères de, Liz Truss, lors d’une séance d’information tenue à huis clos à la fin du mois de février. Les parlementaires britanniques ont ainsi pu apprendre pourquoi l’Angleterre n’agissait pas plus rapidement dans ce dossier.La raison : plusieurs grands cabinets comptent des oligarques parmi leurs clients, et le gouvernement doit s’assurer de bien faire les choses en raison de la grande propension au litige des avocats londoniens qui représentent les cibles des sanctions.Les noms des cabinets ne sont pas rendus public.Le député travailliste, cité par The Independent, se dit ulcéré par la situation. Ancien ministre et secrétaire sous Tony Blair, Ben Bradshaw exhorte le gouvernement à dénoncer et blâmer les cabinets d'avocats britanniques représentants des oligarques visés par des sanctions. Il ajoute que tous les cabinets d'avocats britanniques représentant des Russes sanctionnés devraient cesser de le faire, ou subir des sanctions eux-mêmes.Pour l’analyste juridique, cette notion est absurde, car si les avocats de la City réussissent à couler l’action du gouvernement, c’est parce que celui-ci s’y est mal pris, et qu’il n’a que lui à blâmer.