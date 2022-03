Me Irina Kravtsova. Source: LinkedIn

, la directrice juridique de la firme logistique Raben Ukraine, s’est tournée vers LinkedIn pour partager son prochain objectif professionnel…« Beaucoup disent que LinkedIn est une plateforme pour la communication professionnelle, le réseautage professionnel et que nous ne devrions pas discuter de politique. Alors je peux dire ici… » indique Me Kravtsova, avant de rappeler ses objectifs professionnels d’avant-guerre.« Mes projets professionnels avant le 24 février étaient les suivants :Précisons qu’Irina Kravtsova a été chef du département juridique de L’Oréal en Ukraine. Et jusqu’au déclenchement de la guerre par la Russie, ses objectifs étaient purement professionnels.Mais c’était avant la guerre. À présent… Irina Kravtsova ne souhaite qu’une chose : rester en vie.« Mes projets professionnels à partir du 24 février :Au lieu de vivre paisiblement, de développer mes compétences professionnelles et de partager mes connaissances avec des scientifiques du monde entier, je dois construire avec ma famille un endroit “confortable” dans la cave pour pouvoir y rester pendant les attaques. »À l’heure de publier ces lignes, la publication de l’avocate avait suscité près de 38 000 réactions en plus d’un millier de commentaires.Dans une autre publication, l’avocate raconte son quotidien et celui de sa famille : vivre et dormir dans la cave, et, dans la salle de bain, lorsque les alertes sont moins nombreuses.Me Kravtsova conclut avec message destiné au monde entier et à ses futurs enfants : « qu'ils se souviennent que la paix et l'humanité sont la base de la vie, en fait, c'est la base de tout. »