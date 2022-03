Me Julien Fournier, Me Gaëlle Obadia et Me Kenny Samson. Source: Site web de Fasken

Fasken annonce l’arrivée de Me, Meet MeMe Fournier rejoint le groupe de droit des sociétés et droit commercial au bureau montréalais de Fasken. Il est spécialisé en valeurs mobilières, en financement de sociétés et en fusions et acquisitions de sociétés privées et publiques.Me Julien Fournier représente des sociétés privées et publiques de diverses tailles, des courtiers et des investisseurs institutionnels dans le cadre de leurs opérations commerciales, d’achat, de vente et de fusion d’entreprises et de financement sur les marchés de capitaux privés et publics. L’avocat conseille également des émetteurs assujettis en lien avec des questions de conformité réglementaire, d’information continue et de gouvernance.Ce barreau 2014 a commencé sa carrière comme conseiller juridique chez Metro, puis chez Alithya où il était avant de se joindre à Fasken.L’avocat détient un baccalauréat en droit, un juris doctor en common law et une maîtrise en droit - droit des affaires de l’Université de Montréal.Me Fournier est administrateur et secrétaire des Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont (LRCR).Me Obadia se joint au bureau de Fasken à Montréal, au sein du groupe droit de l’environnement du cabinet. L’avocate est spécialisée en droit de l’environnement, municipal et administratif.Elle arrive en provenance de BCF, où elle pratiquait en litige civil et commercial en droit de l’environnement. Auparavant, ce barreau 2018 occupait les mêmes fonctions chez Sodavex.Avant de devenir membre du barreau du Québec, Me Obadia a œuvré comme consultante en affaires publiques à Bruxelles, où elle était lobbyiste en droit des transports et de l’environnement.Me Obadia détient un baccalauréat en droit civil de l’Université d’Aix-Marseille et une maîtrise en droit international et européen de l’Université de Lille II. Elle a obtenu un baccalauréat en droit par équivalence à l’Université de Montréal.Me Samson arrive quant à lui au bureau de Fasken à Québec, où il rejoint le groupe de protection des renseignements confidentiels, vie privée et cybersécurité.L’avocat conseille les organisations dans la mise en place de programmes de conformité, des plans d’actions, de sensibilisation et de formation en matière de protection des renseignements personnels. Il agit également comme expert-conseil en matière de protection des renseignements personnels dans le cadre de rédactions et de négociations contractuelles, d’achat et de vente d’entreprises et d’incidents de confidentialité.Ce barreau 2016 était auparavant chef d’équipe en intégration de la protection des renseignements personnels chez Desjardins.Me Samson possède plusieurs certifications en matière de protection des renseignements personnels, protection de la vie privée et cybersécurité de l’Information Systems Audit and Control Association (ISACA) et de l’International Association of Privacy Professionals (IAPP).Me Samson détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, ainsi qu’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en droit des affaires et une maîtrise en administration des affaires - Affaires électroniques de l’Université Laval.Kenny Samson a été le président du Regroupement des étudiants entrepreneurs de l’Université Laval (RÉEL).Après ses études, Me Samson a débuté sa carrière d’avocat chez Therrien Couture. Parallèlement, il a cofondé Wasper, une application mobile de livraison de proximité, avant de lancer Proxii, une application de gestion décentralisée et de tenue de livres juridiques et comptables, basée sur la technologie de la chaîne de blocs. Ces expériences l'avaient amené à entrer chez Desjardins comme conseiller en conformité.