Mes Julien Légaré-Turcotte et Debbie Thibodeau. Source: Site web de GBV

ettombent sous le charme… de GBV Avocats !Le premier quitte les bancs de l’Université Laval pour vivre sa première expérience en cabinet. La seconde, quant à elle, retourne à son premier amour, après un intermède d’environ cinq mois chez Lavery.Voici ce que vous devez savoir sur ces Barreaux 2021 et 2019.Me Légaré-Turcotte s’est joint à GBV Avocats en février dernier.Bachelier en droit de l’Université Laval, il a été chercheur au sein de la Chaire de recherche Goldcorp en droit des ressources naturelles entre avril 2019 et mars 2021.Maintenant chez GBV Avocats, il se joint au Groupe Administratif et Environnement, avec une concentration particulière en droit de l’énergie et des ressources naturelles.Debbie Thibodeau retourne chez GBV Avocats. Elle a quitté le cabinet pour se joindre au groupe de droit des affaires de Lavery en octobre dernier. Elle concentre sa pratique en matière de réorganisations corporatives et en financement commercial.Me Thibodeau est avocate en droit corporatif et financements au sein du secteur de droit des affaires de GBV Avocats à Québec.Diplômée de la Faculté de droit de l’Université Laval depuis 2016, elle a également obtenu un diplôme en techniques juridiques au Collège Ellis à Trois-Rivières en 2012.C’est d’abord à titre de technicienne juridique que Me Thibodeau a intégré l'Équipe GBV, avant d’y effectuer son stage professionnel de l’École du Barreau et de finalement s’y joindre à titre d’avocate.