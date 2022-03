Source: Shutterstock

Le ménage de printemps, ça concerne aussi les avocats !Le changement de saison est un bon moment pour opérer un grand ménage, notamment du point de vue de ses méthodes de travail.Voici cinq tâches à privilégier en ce début de printemps, inspirées par Attorney at Work.Vous devriez revoir périodiquement vos conventions d’honoraires. Si vous ne l’avez pas déjà fait en début d’année, c’est l’heure de procéder !Vérifiez que vous êtes en conformité avec les règles applicables. Profitez-en pour comparer votre convention-type avec celle du barreau. Relevez les points manquants et/ou différents : vous serez, le cas échéant, si vous devez ou non modifier votre convention.N’oubliez pas, enfin, de vous poser la question : que pouvez-vous ajouter à votre convention pour tenir compte de l’évolution de votre pratique ?Que vos actions de marketing soient modestes ou importantes, vérifiez que vos objectifs demeurent les mêmes.Adaptez votre stratégie, en misant sur la technologie adéquate, comme un système automatisé de publication sur les réseaux sociaux.Prévoyez un budget pour de la publicité payante, au besoin.Quand l’hiver s’achève et que les beaux jours reviennent, il est temps de renouer avec son réseau.Plus que le début d’année, où vos messages se perdent dans la masse de vœux de Noël, le début du printemps est le moment idéal pour se démarquer.Souhaitez à votre réseau un beau printemps : c’est ainsi que vous lancerez des conversations, en plus d’entretenir votre réseau.Faites le point sur vos obligations de formation. Prévoyez votre inscription aux formations afin de pouvoir suivre celles qui vous sont utiles, et ce, dans le délai requis.Vérifiez que votre comptabilité est à jour, et qu’elle respecte les exigences réglementaires.Se former est une chose, s’informer en est une autre.Les deux sont nécessaires et complémentaires. Rafraîchissez vos connaissances dans votre domaine de pratique. Prenez quelques heures pour lire les informations les plus récentes, afin de demeurer à la pointe de l’actualité.