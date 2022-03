Me Marc-André Dowd. Source: LinkedIn

Celui qui était le Commissaire à la déontologie policière devient le nouveau Protecteur du citoyen.L’Assemblée nationale a approuvé à l’unanimité la suggestion du premier ministre: l’avocatest donc le nouveau Protecteur du citoyen.Me Dowd est la huitième personne à occuper cette fonction depuis la création de l’institution en 1968.Barreau 1997, il a occupé diverses fonctions à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, de 1997 à 2010. Arrivé comme conseiller juridique, il quitte la Commission alors qu’il en était le vice-président. Il était à ce titre chargé de l'application de la Charte des droits et libertés de la personne.Il a aussi été professeur en droit des personnes et rédacteur d'examens et d'exercices en droit public et administratif à l’École du Barreau.De 2012 à 2017, il est doctorant chargé de cours en droit constitutionnel, administratif et droits et libertés de la personne à la faculté de droit de l’Université Laval. Il est aussi chargé de cours en administration publique au département de science politique de la même université.À cette époque, il est membre du Conseil de presse du Québec comme représentant du public durant un an.En 2017, il est nommé Commissaire à la déontologie policière.Me Marc-André Dowd entrera dans ses fonctions de protecteur du citoyen le 27 mars, pour une durée de cinq ans. Il succède à, elle-même avocate de formation.Me Marc-André Dowd détient un baccalauréat en droit et a entamé des études de doctorat en droit à l’Université Laval. Il a obtenu une maîtrise en administration publique à l’École nationale d’administration publique (ÉNAP).