Elsa Chouinard. Source: LinkedIn

est l’un des visages de GBV Avocats ; la candidate à la maîtrise en droit de l’environnement, développement durable et sécurité alimentaire explique dans une vidéo pourquoi elle s’estime « choyée et chanceuse » d’y travailler.Source : GBV Avocats / YouTube.Mme Chouinard travaille chez GBV Avocats depuis mars 2020. Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université Laval en 2021.Elle a effectué un stage comme auxiliaire juridique à la Cour supérieure entre septembre 2020 et juin 2021.