Benoit M. Duchesne. Source: Site web de Gowling WLG

Ce n’est pas un poste de juge, maiss’en approche : l’associé de Gowling WLG, à Ottawa, vient tout juste d’être nommé protonotaire à la Cour fédérale.« Je souhaite au protonotaire Duchesne beaucoup de succès dans son nouveau rôle. Je sais qu’en tant que membre de la Cour fédérale, il saura bien servir les Canadiens », a déclaré le ministre de la Justice du Canada,Appelés dans certains cas « juge associé », en Ontario, les protonotaires président les séances hebdomadaires d’audition de requêtes entendues par la Cour fédérale. Les fonctions des protonotaires varient de la gestion des instances, à l’instruction des requêtes interlocutoires et des médiations. Ils peuvent aussi présider des procès à condition que les montants réclamés soient de 100 000 et moins.​« Les nombreux apports de Me Duchesne au sein de Gowling WLG vont certainement nous manquer, mais nous sommes très fiers que l’un des nôtres se voie offrir cette opportunité, et nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite des choses », affirme, associé-directeur de Gowling à Ottawa.Me Duchesne œuvrait principalement dans les domaines du litige civil et commercial, du litige en droit administratif, du litige en matière de faillite et d’insolvabilité et de la défense en matière d’assurance.Il rejoint les rangs de Gowling WLG en 2014, à la suite de la dissolution du défunt cabinet Heenan Blaikie. Bilingue, admis aux barreaux du Québec et de l’Ontario, il a plaidé devant tous les tribunaux des deux provinces, ainsi que devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada, et de nombreux tribunaux administratifs.Il est un habitué de publications spécialisées, son travail en matière de litige en droit des sociétés et en droit commercial étant souvent cité.Me Duchesne a agi à titre de professeur de procédure civile à temps partiel dans le cadre du programme de droit canadien de l’Université d’Ottawa, son alma mater.