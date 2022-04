Me Odette Nadon. Source: LinkedIn

Mefait son retour chez BCF Avocats, qu’elle avait quitté en 2018.Cette pionnière du droit de l’environnement - elle pratique depuis plus de 40 ans - revient dans la firme comme avocate-conseil. Me Nadon participera aux suivis de dossiers en litige et en transactionnel. Elle aidera à élaborer des stratégies de gestion des risques environnementaux, à planifier et à exécuter des dossiers de conformité. Elle supervisera la formation et les publications de BCF en droit de l’environnement.Me Nadon a participé à l’organisation de mesures d’urgence et à la mise sur pied de programmes de prévention en cas de catastrophes écologiques.L’avocate avait débuté sa carrière chez Desjardins Ducharme, avant de se joindre à Lapointe Rosenstein. En 2010, elle rejoint BCF comme avocate-conseil, co-responsable de l'équipe stratégique Administration, Environnement et Municipal.En 2018, Me Odette Nadon avait quitté BCF pour rejoindre le cabinet boutique Sodavex.Ce barreau 1978 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle a aussi obtenu une maîtrise en sciences de l'environnement obtenue à la faculté de médecine de la même université. Elle est également titulaire d’un DESS en environnement et prévention, toujours à l’Université de Montréal.Me Nadon a été nommée Avocate émérite en 2017, en reconnaissance de son parcours exemplaire et de sa carrière exceptionnelle. Elle a à son compte de multiples publications et conférences en droit de l’environnement.L’avocate a enseigné le cours d’introduction au droit de l’environnement et Comment gérer les urgences environnementales, aux étudiants de deuxième cycle de l’Université de Montréal. Elle a créé la formation en environnement à l’Ordre des ingénieurs du Québec.